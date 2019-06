 Cartel de l'essence: importante victoire pour les automobilistes 

Le Soleil

Les 1,2 million de Québécois, victimes alléguées d'un cartel de l'essence dans une vingtaine de villes, dont Québec et Lévis, viennent de remporter une victoire déterminante en Cour supérieure. Pour étayer leur preuve, ils auront droit de consulter plus de 20 000 pages de documents et 6000 fichiers audio d'écoute électronique, utilisés dans un précédent recours collectif.