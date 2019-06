 La disparition du juge Gascon aura servi à livrer un message positif, dit le juge Wagner 

Agrandir

En mai, on avait perdu la trace du juge Clément Gascon pendant quelques heures. La police d'Ottawa avait été alertée par sa famille. Le juge avait fait savoir, une semaine plus tard, qu'il avait été victime d'une « attaque de panique » et qu'il soignait depuis 20 ans des troubles d'anxiété et de dépression.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE