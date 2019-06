 La mort de la mère de Gilles Duceppe était «évitable», dit la coroner 

« M me Rowley Hotte Duceppe ne voulait pas mourir et encore moins de cette tragique façon. Elle a tenté par tous les moyens de se réchauffer et de trouver une issue pour s'en sortir. Il est étonnant, avec le froid extrême qui sévissait, qu'elle ait pu tenir le coup si longtemps », écrit la coroner Kamel.

La dame aura entre autres passé plus de six heures dans le froid extrême, prisonnière de la cour intérieure de sa résidence, en se déplaçant visiblement devant des caméras de surveillance, sans que personne ne vienne à son secours. Un décès « évitable » selon la famille Duceppe, qui envisage d'entreprendre des procédures judiciaires contre la résidence privée pour aînés Lux Gouverneur, où habitait la victime, et qui presse le gouvernement d'agir rapidement pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.

Durant la nuit, a 4 h 12, une alarme incendie s'était déclenchée dans la tour 2 en raison d'une fuite de monoxyde de carbone. Une alarme générale s'était aussi déclenchée dans la tour 1 et la tour 3, où habitait M me Rowley-Hotte. Moins de cinq minutes plus tard, l'alarme générale avait été arrêtée et les pompiers émettaient un message pour dire aux résidants de ne pas évacuer. Mais M me Rowley Hotte était déjà à l'extérieur et n'a pas entendu ce message.

Le 20 janvier dernier, alors que le mercure était de -35 °C, M me Rowley Hotte a été retrouvée sans vie à 11 h 40 à l'extérieur de la résidence Lux Gouverneur, une résidence privée pour aînés autonomes située dans l'est de Montréal et qui comprend trois tours.

Le rapport de la coroner Kamel nous apprend que la mère de Gilles Duceppe, qui avait 93 ans et n'avait aucun problème de santé si ce n'est qu'elle portait des appareils auditifs, avait une « peur viscérale » des incendies.

Après avoir mis son chapeau et son manteau, Mme Duceppe s'est dirigée vers la sortie de secours la plus près de chambre à 4 h 58. Une fois à l'extérieur, Mme Rowley Hotte a réalisé que le point de ralliement n'était pas dans la cour intérieure. « Elle tente de revenir à l'intérieur, mais la porte de secours est barrée et sa carte d'accès ne permet par de l'ouvrir », est-il écrit dans le rapport. Les images des caméras de surveillance montrent que Mme Rowley Hotte a ensuite tenté pendant plus de six heures de se protéger du froid. Elle a cherché une issue, sans succès. Elle n'avait « aucun moyen de communiquer avec une personne à l'intérieur de l'établissement, la porte n'étant ni dotée d'une sonnette ni d'un interphone », écrit la coroner.

Des caméras ignorées

Durant les heures qu'elle a passées à l'extérieur, Mme Rowley-Hotte a changé plusieurs fois de position, révèlent les images captées par les caméras de surveillance. Pourquoi aucun employé n'a-t-il vu ces images et porté secours à la résidente ? « On n'a pas regardé la caméra », dit la coroner Kamel.