La Meute est en train de mourir, croit son cofondateur

(Québec) Le groupe identitaire La Meute a été l'objet dans les derniers jours d'une vague de départs parmi ses dirigeants et est en train de mourir, selon l'un des cofondateurs du groupe identitaire.

« Le groupe n'existe à peu près plus, il faut être réaliste, c'est peut-être deux ou trois personnes autour d'un individu », a lâché en entrevue avec La Presse Patrick Beaudry, un ancien militaire qui a fondé La Meute en 2015 avec deux autres personnes.

« Le navire est en train de couler. C'est fini. C'est la fin d'une aventure », a ajouté l'homme, expulsé du groupe en 2017 dans ce qu'il qualifie de « putsch ».

À preuve, M. Beaudry cite le départ dans les derniers jours de deux hauts dirigeants du conseil de La Meute. Steeve « L'Artiss » Charland et Stéphane Roch ont tous deux démissionné. Le conseil, la plus haute instance de l'organisation, ne compte donc que deux membres toujours en poste.

Selon le porte-parole de La Meute, ces départs ne remettent pas en question son leadership et ne signifient pas que le groupe est en déroute. Sylvain Brouillette assure que les deux hommes sont partis « pour des raisons personnelles ».

« Ce n'est pas la fin de La Meute, absolument pas. J'ai parlé à Steeve et Stéphane, qui sont deux amis, et il n'y a pas de panique, explique M. Brouillette. C'est inquiétant pour les membres, mais La Meute n'est pas en déroute. On va rassurer les membres. »

Le départ de ces dirigeants coïncide avec l'adoption du projet de loi 21 par l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas un hasard, selon le porte-parole de La Meute.

« Je pense que c'est de l'usure tout simplement. Les gens sont fatigués. On a eu une grande victoire avec le projet de loi 21, dit-il. C'était une de nos causes principales, la laïcité au Québec. »

La loi sur les signes religieux à la rescousse ?

La Meute a été fondée par Patrick Beaudry, Éric Venne et un troisième membre dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Le groupe a organisé quelques manifestations contre l'arrivée de demandeurs d'asile et pour la laïcité. Pendant un temps, il a semblé avoir le vent dans les voiles.

Avec le temps, la fréquence des manifestations a diminué. Sylvain Brouillette admet que « pour les manifestations, c'est plus difficile » de mobiliser qu'avant. « Mais je pense que la victoire qu'on vient d'avoir avec le projet de loi 21 va encourager les gens, raviver le nationalisme québécois et nous permettre de mobiliser plus de gens », dit-il.

Questionné quant au nombre de membres, M. Brouillette nous réfère au nombre de personnes abonnées au groupe secret de La Meute sur Facebook. Il y en a maintenant 32 000, alors qu'il y en a déjà eu 45 000.

Patrick Beaudry a claqué la porte de La Meute en décembre 2017. Selon lui, le groupe a été à son sommet en août de cette année-là et vit un long déclin depuis.

« On peut voler un navire, mais on ne s'improvise pas capitaine », a lancé M. Beaudry, en visant le leadership en place. « Ce qui était quelque chose de rassembleur, de naturel, le désir de gens de se rassembler... aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une risée. »