 Drame de Granby: funérailles émouvantes devant des centaines de personnes 

Cette chanson d'Annie Villeneuve - Un ange qui passe - a fait jaillir des larmes dans l'assistance, aux funérailles de la fillette de Granby, décédée la semaine dernière après avoir été martyrisée.

«Je me souviens de toi, jamais je ne t'oublierai. La terre est avec toi. Je me battrai pour toi », ont promis la grand-mère et la tante de la jeune victime, à travers leurs larmes, devant le petit cercueil de bois blond.

Une ordonnance de non-publication interdit aux médias de divulguer son identité, mais l'enfant a été désignée par son prénom tout au long de la cérémonie, sobre, qui s'est conclue par l'envol d'une colombe devant l'église.