Une tempête hivernale s'ajoute au froid glacial

Un froid extrême et d'importantes chutes de neige s'abattent depuis samedi soir sur une large portion du territoire. Environnement Canada et les autorités exhortent la population à redoubler de prudence.

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur dans la majorité des secteurs du sud de la province, où la neige a commencé à tomber samedi en fin de soirée. Environnement Canada prévoyait alors que les précipitations allaient s'intensifier durant la nuit et se poursuivre dimanche toute la journée et jusqu'à lundi.

Tout le long du fleuve Saint-Laurent, de 5 à 10 cm devaient tomber la nuit dernière, auxquels devraient s'ajouter une dizaine de centimètres supplémentaires, pour un total de 15 à 20 cm au sol dimanche, a avancé Catherine Vallières, météorologue à Environnement Canada.

On prévoyait que les vents, déjà forts samedi, allaient s'intensifier dimanche. Les rafales attendues pourraient atteindre de 60 à 70 km/h. « La poudrerie va se lever [ce] matin et se poursuivre toute la journée », a également prévenu Mme Vallières, alertant la population quant aux forts risques de visibilité réduite toute la journée.

De nombreux vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport Trudeau.

En ce qui concerne la température, tout le Québec sera plongé dans un froid glacial. Dimanche, on prévoit un maximum de -16 °C, qui, avec les vents, donnera des températures ressenties d'environ -35 °C en matinée et -29 °C durant la journée.

La vague de froid ne prendra fin que mardi, selon les météorologues. Le nord du Québec, épargné par la neige, traversera aussi quelques jours de froid extrême, puisqu'on prévoit un facteur de refroidissement éolien de -40 à -50 °C par moments jusqu'à lundi.

Attention aux engelures

Urgences-santé a signifié avoir mobilisé toutes ses équipes, qui sont prêtes à intervenir au cours des rudes journées à venir. Dans un communiqué, l'organisation interpelle les résidants de Montréal et de Laval afin d'éviter un débordement de ses services. On recommande de n'utiliser les services d'urgence « qu'en cas d'urgences vitales et de communiquer avec Info-Santé (811) pour toute situation non urgente ».

Urgences-santé recommande aussi à la population de s'habiller chaudement et de couvrir les parties du corps qui sont exposées au froid et au vent. « Les températures attendues pourraient causer des engelures en 30 minutes ou moins si les vents sont forts », signale-t-on.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévient de son côté qu'il épandra des abrasifs afin de « sécuriser les routes sous sa responsabilité ». « Cette situation aura un impact sur l'état des chaussées », indique-t-on.

Le MTQ fait également appel à la prudence des usagers de la route, à qui on demande d'adapter leur conduite en fonction des conditions routières, mais aussi de devancer leurs déplacements ou de les reporter s'ils sont non essentiels.

L'Association des techniciens en prévention incendie du Québec recommande d'avoir sous la main une trousse d'urgence, à la maison et en voiture, puisque des pannes de courant prolongées et des fermetures de routes sont à prévoir.