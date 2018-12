Les cours d'eau sous surveillance au Québec

En janvier, des riverains de ce quartier de Québec avaient dû composer avec des inondations importantes qui avaient paralysé leur secteur pendant de nombreux jours.

Or, la porte-parole de la Ville de Québec, Stéphanie Gaudreau, a déclaré que la situation « était de retour à la normale », car « l'embâcle était passé sous le pont » et que le niveau de la rivière était en baisse.

Mme Gaudreau a ajouté que les cours d'eau de la ville demeuraient cependant surveillés de près.

Ailleurs dans la province aussi, les niveaux des rivières sont gardés à l'oeil, alors que d'importantes quantités de pluie sont tombées et que les températures ont été à la hausse.

« Ce sont des niveaux anormalement hauts, que nous avons rarement à cette période-ci de l'année », constate Pierre Corbin, directeur des opérations d'Hydro-Météo.

Selon M. Corbin, l'eau des rivières a beaucoup monté dans plusieurs régions, mais les niveaux de la majorité des cours d'eau devraient baisser à compter de ce soir, le froid « faisant son effet ».

M. Corbin rapportait que les niveaux étaient très élevés en Estrie, notamment ceux des rivières Coaticook, à Coaticook, et Saint-François, à Sherbrooke.

En Montérégie, la rivière Yamaska et la rivière Noire étaient surveillées attentivement, de même que la rivière Chaudière, en Beauce.

Par ailleurs, Environnement Canada a lancé un avertissement d'onde de tempête pour des secteurs de la Gaspésie, tels que Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé et Percé, ainsi qu'à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

Des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près des côtes étaient attendus lors des marées hautes, samedi après-midi.

Environnement Canada affirmait également qu'il était tombé entre 25 et 50 millimètres de pluie sur l'est du Québec depuis vendredi, émettant aussi des avertissements de fortes pluies pour la Côte-Nord, une partie de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Près de 10 millimètres de pluie supplémentaires étaient attendus, samedi, sur la Gaspésie et la Haute-Côte-Nord, alors que de 20 à 60 millimètres étaient prévus sur la Basse-Côte-Nord d'ici la nuit.

Déjà vendredi, Urgence Québec prévenait sur son compte Twitter que « la température bien au-dessus des normales de saison et la pluie abondante pourraient causer des inondations localisées ».