 Pacte mondial sur les migrations: Plante au Maroc pour présenter la déclaration des villes 

Valérie Plante sera à Marrakech jusqu'au 11 décembre pour prendre part aux discussions entourant l'adoption du Pacte mondial sur les migrations, auquel le Canada compte adhérer. Bien qu'il ne puisse être signé que par des États, un groupe de villes se réunit en marge de la rencontre pour y apporter son soutien.

Le Forum des maires sur la mobilité, la migration et le développement se réunit en effet en parallèle à Marrakech, au Maroc. Demain, les élus adopteront une déclaration de soutien au Pacte. Ils s'engageront ainsi à coopérer pour faire face aux flux de migrants.

C'est à Valérie Plante que reviendra la tâche de présenter la déclaration des villes lundi devant le parterre des États signataires du Pacte. Elle prononcera un discours dans le cadre de la Conférence intergouvernementale pour l'adoption du Pacte.

Dans son allocution, elle insistera pour demander que les villes puissent jouer un rôle actif dans la mise en application de l'entente.

Dans leur déclaration, les villes s'engageront à assurer une meilleure protection des migrants sur leur territoire, peu importe leur statut légal. Les administrations comptent employer tous les moyens nécessaires pour leur assurer un accès à l'éducation et aux soins de santé. Une attention particulière sera apportée aux enfants seuls ou séparés de leur famille.

Les villes entendent aussi lutter contre les stéréotypes et la désinformation visant les migrants. Elles disent de plus vouloir dénoncer l'intolérance et le racisme ciblant notamment les migrants.

Leaders municipaux

Au-delà de cette déclaration des maires, les élus municipaux comptent mettre en place un Conseil des villes sur les migrations. Valérie Plante profitera de son passage au Maroc pour annoncer que Montréal fera partie des leaders de ce groupe, aux côtés de six autres villes.

Le Conseil servira essentiellement de porte-parole des villes sur la scène internationale sur la question des migrations. Ses membres comptent aussi coopérer pour affronter les défis posés par les migrations et conseiller les administrations aux prises avec des problèmes. L'initiative est financée par le gouvernement de la Suisse et par l'Open Society Foundation du milliardaire George Soros.

6

Durant les cinq jours qu'elle passera au Maroc, Valérie Plante doit prononcer une demi-douzaine d'allocutions. Elle en profitera pour souligner que Montréal a été construit par des vagues successives d'immigrants et que l'immigration demeure à ce jour le principal moteur de la croissance de la métropole québécoise.

L'élue plaidera pour le rôle des villes, qui se trouvent en première ligne. Oui, l'immigration relève des États, mais c'est dans les villes que l'intégration des migrants se déroule.

Valérie Plante profitera également de sa présence à Marrakech pour y rencontrer le ministre canadien de l'Immigration, Ahmed Hussen.

Cette décision de la Ville de Montréal de contribuer à l'application du Pacte survient alors que le gouvernement Legault vient d'annoncer une réduction des seuils d'immigration. La mesure touchera tout particulièrement la métropole québécoise, qui accueille, bon an mal an, près des deux tiers des nouveaux arrivants.

L'administration Plante a d'ailleurs présenté cette semaine un plan d'action pour améliorer l'intégration des immigrants. La mairesse a annoncé que Montréal cesserait de se décrire comme une « ville sanctuaire », ne pouvant demander aux policiers de fermer l'oeil sur les demandes de renvoi. La déclaration des villes qui doit être adoptée à Marrakech demain aborde d'ailleurs cet enjeu. Les maires disent vouloir assurer aux migrants l'accès aux services de sécurité publique sans qu'ils aient à craindre l'expulsion. On envisage de créer des mécanismes pour signaler des crimes afin de les protéger contre l'exploitation.

MEMBRES DU CONSEIL DES VILLES SUR LES MIGRATIONS

MONTRÉAL, Canada

LOS ANGELES, États-Unis

MILAN, Italie

BRISTOL, Royaume-Uni

ATHÈNES, Grèce

KAMPALA, Ouganda

FREETOWN, Sierra Leone