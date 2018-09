Confidences de voyageurs: le voyage qui forme la jeunesse

«Nous étions 20 élèves de 5e secondaire sélectionnés pour ce voyage. Nous avions un an pour faire des activités de financement, et c'est en mai dernier que le tout s'est concrétisé et que nous nous sommes envolés pour Gressier, une communauté située à 30 km de Port-au-Prince.

«Nous allions dans une école salésienne, dirigée par les pères salésiens. Le but était de créer des liens avec les gens là-bas, de découvrir une nouvelle culture, de leur offrir notre amitié, de leur transmettre nos connaissances, et vice-versa. Bref, de passer du temps avec eux, autant avec les tout-petits de la garderie qu'avec les élèves de notre âge.

«Avec mes parents et mon petit frère, j'avais beaucoup voyagé: à Cuba, au Mexique, en République dominicaine, aux États-Unis... mais toujours dans de gros hôtels. En Haïti, nous logions dans le dortoir de l'école. Tout était complètement différent de ce que j'avais connu en voyage. D'abord, nous pouvions créer des liens véritables avec les gens de là-bas. Dans les hôtels, tu t'en tiens souvent à ta famille et aux autres touristes. C'est rare que tu vas vraiment apprendre à connaître les gens qui vivent là. Aussi, dans les tout-inclus, tout est facile, justement. Tu as faim, tu manges. Tu as chaud, tu sautes dans la piscine. En Haïti, on avait vraiment chaud, mais nous avions droit à une douche de 10 minutes par jour et c'était tout.

«Même si ce n'était pas aussi luxueux que chez moi, je me suis tout de suite sentie à l'aise là-bas. On a été bien accueillis et les Haïtiens faisaient tout pour que nous soyons confortables. Nous étions réellement bien, tout simplement. Juste d'être là comblait pas mal tout. On n'avait pas besoin de piscine ou de buffet.