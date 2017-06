Les touristes de trop

Venise sous surveillance de l'UNESCO

Le manque de gouvernance de la Ville de Venise en ce qui a trait aux effets du tourisme de masse préoccupe l'UNESCO. Son Comité du patrimoine mondial a présenté un rapport sévère, l'an dernier, que Venise ne peut ignorer, car plane la menace de placer la cité sur une liste noire. La Presse s'est entretenue sur ce sujet avec Francesco Bandarin, sous-directeur général pour la Culture à l'UNESCO et natif de Venise.

Depuis quand l'UNESCO a-t-elle un oeil sur Venise?

On suit ce dossier depuis longtemps, mais on le regarde en profondeur depuis trois ou quatre ans. On a envoyé une mission. On a rencontré les responsables locaux et, l'an passé, le Comité du patrimoine mondial a présenté un rapport sur la situation.

Quels sujets inquiètent l'UNESCO?

D'abord, le passage des grands bateaux en face de la basilique Saint-Marc, qui est potentiellement dangereux. Et puis, l'utilisation excessive de la ville comme endroit touristique, avec des conséquences sur sa vitalité, le prix des immeubles, etc. Le tourisme occulte tout le reste de l'activité urbaine.

Venise devrait-elle rééquilibrer les fonctions touristiques par rapport aux autres activités?

Oui, si l'on veut que la ville soit vivante. On ne peut gérer une ville au jour le jour, sinon on est victime des forces du marché. La ville est gérée par Airbnb, et pas par la municipalité! New York a négocié avec Airbnb et a mis des limites. Pourquoi donner à une application internet la gestion de Venise?

La Ville profite quand même du tourisme...

Les profits vont dans les poches du privé. Presque rien ne va dans les caisses de la municipalité. Venise est la plus grande destination touristique de la planète, tout en étant au bord de la faillite, c'est absurde. Le maire ne cesse de dire que la Ville a des problèmes financiers. Mais l'argent est là, dans les rues!

Faut-il limiter l'accès à Venise?

Dans le monde, il y a des systèmes de réservation comme à l'Alhambra, à Grenade, ou dans n'importe quel lieu touristique aux États-Unis. La réservation est un des outils. Il faut une politique touristique et une vision à long terme. Venise a été énormément financée pour être restaurée. La défense contre les marées a coûté 5 milliards. Mais tout ça, c'est la sauvegarde de la coquille, pas du contenu!

Que demande l'UNESCO à Venise?

Le Comité a demandé au maire Brugnaro et au gouvernement de répondre à nos questions. Le maire est venu à l'UNESCO en janvier. Il y a eu une prise de conscience, mais on n'a répondu que partiellement à nos demandes. Il doit y avoir une stratégie à long terme.

La Ville de Venise a pris quelques décisions au cours des dernières semaines. Aurait-elle peur d'être mise sur une liste noire?

Le Comité a été clair et a dit à Venise que si elle ne met pas en place des mesures, elle sera placée sur la liste du patrimoine en péril, une liste avec laquelle on signale à la communauté internationale que la situation est grave.

Cela peut-il avoir des conséquences pour la ville?

Pour un maire, être mis sur une telle liste pour manque de gouvernance, c'est grave. Cela dit, ce n'est pas le maire, le coupable, mais un système très moderne, lié à l'internet, qui a ouvert des brèches et pris le pouvoir. On a mis le doigt sur la blessure et on espère une renaissance de la gouvernance.