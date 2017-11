Ski de haute route: une aventure à la portée de tous

Populaire depuis longtemps en Europe, le ski de haute route, qui consiste à grimper sur des peaux de phoque vers des sommets peu fréquentés pour en redescendre dans la poudreuse et les sous-bois, a longtemps été pratiqué ici seulement par une poignée de passionnés. Mais cette activité se répand désormais à la vitesse grand V au Québec. Aperçu et conseils.

Des passionnés en plus grand nombre

Quand Jacques Bouffard arrivait dans une station avec ses petits skis chaussés de (vraies) peaux de phoque, il y a un peu plus de 30 ans, on le regardait comme s'il était un extraterrestre. Un contraste frappant avec ce qu'on observe aujourd'hui, alors que le ski touring, ou ski de haute route, n'est plus l'affaire de quelques coureurs des bois spécialistes de la survie en montagne par 40 degrés au-dessous de zéro. Ceux qui veulent s'offrir les premières traces au lendemain d'une bordée de neige ou brûler quelques calories supplémentaires sur les pentes sont chaque année plus nombreux.

Qu'est-ce que le ski de haute route?

Le sport tel qu'on le connaît est né dans les Alpes, où la réussite par quelques aventuriers de la haute route Chamonix-Zermatt, au début du XXe siècle, a créé le mythe. Imaginez: 100 km sur des sommets et des crêtes acérés, avec l'équipement de l'époque... Aujourd'hui, on parle de ski de randonnée ou de touring alpin. Il se pratique avec un équipement différent de celui du ski alpin classique. La principale particularité, ce sont ces peaux d'ascension que l'on colle sous les skis pour grimper. Leur poil court et dru permet d'avancer en glissant, mais empêche les skis de reculer. Autrefois, on utilisait de vraies peaux de phoque (voir l'onglet suivant sur l'équipement).

Les débuts, chez nous

Jacques Bouffard, guide à l'Auberge de montagne des Chic-Chocs en Gaspésie, fait partie de la première vague de Québécois à avoir adopté cette nouvelle discipline dans les années 70. «J'étais ami avec un Français qui enseignait au cégep de Matane, et il m'a fait découvrir la peau de phoque, la vraie! On a vu qu'on pouvait se déplacer en montagne de façon surprenante, raconte-t-il. On a fait la traversée des Chic-Chocs avec des skis de bois, des bottes en cuir, et on faisait du camping d'hiver. On était parmi les premiers à faire ça. Le but était d'aller dans les montagnes. Après la raquette, le meilleur moyen, c'était ces skis-là. On s'est rendu compte qu'il y avait de belles façades à descendre. On a appris le télémark, qui nous permettait de profiter des descentes. [...] C'était la belle époque, il n'y avait pas beaucoup de traces dans les montagnes», se remémore-t-il.

Les débuts, en station de ski

Pour parfaire son art, il a apporté ses skis et ses peaux en station de ski. «On attirait beaucoup l'attention! On pouvait monter sans payer le billet de ski. On arrivait les premiers le matin, et on avait accès à des pentes vierges, raconte M. Bouffard. On était vraiment des marginaux. Les jeunes ont commencé à nous poser des questions. C'était en même temps que la mode de la planche à neige. Les skieurs voyaient arriver deux mouvements. Il y avait un début de révolution», analyse celui dont le sport l'a mené jusqu'au mont Gasherbrum, dans l'Himalaya.