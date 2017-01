Montréal en famille

Les préjugés voulant que les grandes villes ne soient pas conçues pour les enfants sont tenaces. Pourtant, la métropole a beaucoup à offrir aux familles et se découvre facilement. Cinq arrêts pour petits et grands.

Espace pour la vie

En descendant à la station de métro Viau, les visiteurs voient un monde s'ouvrir à eux. Ce qu'on appelle «Espace pour la vie» depuis quelques années regroupe les attractions bien connues que sont le Planétarium, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Biodôme. À compter du 23 février, on s'arrêtera au Jardin botanique pour voir les papillons voler librement dans la serre; des chaises longues seront disposées cette année pour permettre aux gens d'observer le spectacle. Les manchots du Biodôme sont un succès assuré auprès des enfants, tandis que le Planétarium propose deux théâtres immersifs impressionnants, dans lesquels on projette des films qui varient selon les saisons. Un arrêt incontournable.

Métro Viau

Vieux-Port

L'endroit a beau avoir été marqué par une grève de cinq mois l'an dernier, les activités sont bel et bien revenues à la normale dans le Vieux-Port de Montréal. C'est une bonne nouvelle pour tous, car on y retrouve des attractions familiales diversifiées. Si le Centre des sciences a rouvert ses portes, le cinéma IMAX sera fermé jusqu'au 22 février, le temps de se doter d'une nouvelle technologie «immersive». Non loin de là, on peut patiner sur la patinoire réfrigérée en face du Marché Bonsecours ou encore s'élancer du haut de la tyrolienne, ouverte également en hiver.

Métro Champ-de-Mars