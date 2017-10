Une Halloween hantée

Mascouche: Juste des frissons, pas d'horreur

Il y a plusieurs nouveautés cette année au festival Frissons, cette féria familiale présentée au parc du Grand-Coteau de Mascouche: parcours illuminé autour de l'étang avec marionnettes géantes, jeux d'évasion, visite d'un étrange cimetière canin... Les festivités débutent le 25 octobre pour culminer le samedi 28, dès 11h, avec plusieurs activités gratuites et distribution de bonbons. Un festival sans terreur, qui fait «juste un peu peur». À savoir: plusieurs activités - dont un nouveau cabinet de curiosités - sont déjà présentées à Terrebonne.

Festival Frissons, au parc du Grand-Coteau, Mascouche, du 25 au 28 octobre

www.destinationhalloween.com

Zoo Ecomuseum: Le hou! hou! des hiboux

Au zoo de Sainte-Anne-de-Bellevue, la fête d'Halloween n'est pas que ludique, elle est aussi éducative. Les 28 et 29 octobre, les zoologistes animeront des présentations spéciales sur les mythes et légendes associés aux espèces les plus halloweenesques: hiboux, ratons laveurs, grands corbeaux... Des citrouilles seront aussi distribuées à certains pensionnaires. Activités incluses dans le prix d'entrée.

Zoo Ecomuseum, 21 125, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, les 28 et 29 octobre

www.zooecomuseum.ca

Vieille prison de Trois-Rivières: Un circuit renouvelé

Chaque mois d'octobre depuis sept ans, les cellules de la Vieille prison sont le théâtre de scènes d'épouvante et autres phénomènes étranges. Cette année, une nouvelle équipe créative est à la tête de ces parcours de peur guidés, destinés aux 16 ans et plus. L'histoire de la prison sert cette fois de trame de fond et de nouvelles technologies numériques sont aussi utilisées pour, dit-on, «augmenter le sentiment de peur ou d'anxiété». Tarif: 29 $ par personne. À savoir: les 28 et 29 octobre, une chasse aux fantômes pour les 8 à 12 ans sera aussi présentée. 10 $ par personne.

Vieille prison de Trois-Rivières, jusqu'au 11 novembre

www.culturepop.qc.ca