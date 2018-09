Évasion au nord de New York au Scribner's Catskill Lodge

Notre verdict

Prix payé pour une nuitée

302 $US (taxes incluses, pour 3 personnes avec déjeuner)

Situation

Dans la station de ski de Hunter, dans les Catskills, près des chutes de Kaaterskills.

Services

Internet gratuit, restaurant, bar, piscine extérieure, terrasse avec foyer ouvert, petite boutique de produits pour les randonnées avec du chocolat de Brooklyn!

On aime

La vue sur la montagne et la nature préservée du béton, le design intérieur et le mobilier fait par des artisans locaux, les conseils et, surtout, les petites attentions qui accompagnent le séjour.

Un bémol

La douche qui, dans notre chambre, avait une pression faible et une température difficilement réglable. La réservation uniquement possible pour deux nuits les vendredi et samedi.

Un endroit à recommander pour...

Déconnecter du quotidien, faire une petite aventure en couple, en famille ou entre amis.