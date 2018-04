Las Vegas pas juste pour les spectacles

On sort de Las Vegas en quelques minutes. De là, tout un décor s'offre aux voyageurs. Le désert dans sa splendeur, que l'on se dirige vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest.

Cinq jours, cinq aventures

Que l'on visite Las Vegas pour le plaisir, par affaires ou pour se marier, ce ne sont pas les activités qui manquent. Voici des activités qui meublent une journée entière et permettent aux voyageurs de voir autrement cette ville colorée du Nevada.

Une journée sur la route

On sort de la ville en quelques minutes. De là, tout un décor s'offre aux voyageurs. Le désert dans sa splendeur, que l'on se dirige vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. À peine quelques kilomètres au compteur et on oublie déjà la Strip, l'une des rues les plus animées des États-Unis. On loue une décapotable ou une moto et on prend le large vers la Death Valley, Red Rock, le mont Charleston, la Valley of Fire, la Lake Mead National Recreation Area ou encore le Hoover Dam. Pour une escapade de deux jours, on peut s'aventurer sur l'Extra-Terrestrial Highway et dormir dans la ville minière de Tonopah.

D'un plat à l'autre

La scène culinaire de Las Vegas grouille de nouveautés. Les restaurants ouvrent à un rythme effréné et les chefs ne manquent pas d'imagination pour attirer les touristes devant une assiette exceptionnelle. Une façon amusante de visiter quelques-unes des plus intéressantes adresses gastronomiques est d'acheter un billet pour un tour guidé culinaire. Les voyageurs ont l'embarras du choix quant aux prix, thématiques et secteurs visités par ces randonnées pique-assiettes. Le Downtown Las Vegas Foodie Tour, par exemple, explore l'histoire de la ville à travers les restaurants du vieux Vegas.

L'histoire par les musées

On trouve des dizaines de musées à Las Vegas. Trois d'entre eux se démarquent grâce à l'originalité du regard historique qu'ils portent sur la ville. Avec ses néons d'anciens casinos, le Neon Museum est une véritable ligne du temps à ciel ouvert. Au Mob Museum, on plonge dans l'histoire mafieuse de la ville du vice. Quant à lui, le National Atomic Testing Museum nous rappelle que Las Vegas était une destination de choix pour observer les essais nucléaires. À cette époque, les chambres à partir desquelles on pouvait voir les champignons de fumée au loin étaient très prisées et plus chères que la moyenne.

La scène artistique locale

Très peu fréquenté par les touristes, l'Art District gagne à être connu. On l'appelle aussi le 18b («Eighteen-blocks») parce qu'il couvre un quadrilatère formé de 18 rues, entre Fremont Street et la tour de la Stratosphère. L'Art District abrite des boutiques d'artisans locaux, des galeries d'art, des friperies, des antiquaires et de petits cafés et restaurants dont l'ambiance n'a strictement rien à voir avec celle des hôtels-casinos. Le calendrier des événements du 18b est très chargé et a une forte saveur communautaire, bien que les touristes soient les bienvenus. Les premiers vendredis du mois sont d'ailleurs très animés grâce à l'implication de la First Friday Foundation.

Flotter dans le désert

Pour s'évader sur l'eau, on se dirige vers le lac Mead. Cet immense réservoir de 640 km2, l'un des plus grands des États-Unis, a été créé lors de la construction du barrage Hoover. Sur les eaux du lac Mead, on pratique une foule de sports nautiques, dont la pêche, la motomarine ou le ski nautique. La planche à pagaie (SUP) gagne en popularité et il est possible d'en louer à tarif abordable en visitant Boating Lake Mead. Les pagayeurs auront l'embarras du choix pour la mise à l'eau de leur embarcation en circulant dans la Lake Mead National Recreation Area.