Guadeloupe: l'archipel fantastique

Plages magnifiques, paysages sauvages à couper le souffle, gastronomie relevée et étonnante richesse culturelle... La Guadeloupe figure au plus récent palmarès des endroits à visiter selon National Geographic. En prime, comme l'archipel antillais se trouve en territoire français, pas besoin d'interprète!

Des plages pour tous les goûts

On trouve dans les îles de Guadeloupe certaines des plus belles plages des Antilles. Un peu moins accessibles, celles des îles de Marie-Galante, de la Désirade et de Terre-de-Bas valent le détour pour leur beauté sauvage. Quant à celles de Grande-Terre et Basse-Terre, elles regorgent d'endroits magnifiques pour se prélasser au soleil.

PLAGES DE GRANDE TERRE

Plage de la Caravelle

C'est la plage du Club Med. La zone la plus près du club est très calme, les eaux peu profondes sont parfaites pour les jeunes familles. Des chaises longues sont offertes en location auprès du Club Med pour 10 euros par jour. On offre aussi l'accès aux douches et une boisson non alcoolisée. La zone face à la mer est quant à elle propice aux sports nautiques, comme le kitesurf et la planche à voile. On peut en louer sur place. Depuis le stationnement, on doit marcher une dizaine de minutes pour se rendre à la zone familiale. Il y a quelques commerçants et cantines mobiles à proximité du stationnement.

Plage de la Datcha

Située au coeur de la ville de Gosier, cette plage est animée et très fréquentée par les gens du coin. Pour une expérience aux antipodes, on s'y rend après le coucher du soleil: la jolie plage est alors éclairée par de puissants projecteurs. L'ambiance est résolument à la fête, les jeunes jouent au soccer ou au volleyball, pendant que les plus vieux profitent des terrasses avec accès direct à la plage. Des camions de cuisine de rue s'installent dans le stationnement pour ajouter à l'offre de restauration.

Plage du bourg de Sainte-Anne

Jolie plage urbaine au coeur du village de Sainte-Anne. Très familiale, elle compte des jeux aquatiques gonflables ainsi qu'une piscine flottante amarrée près de la plage. Il ne faut pas manquer le marché public, ouvert tous les jours jusqu'à 17 h. C'est coloré et parfumé, merci aux nombreuses échoppes d'épices. On trouve aussi un grand choix de souvenirs, de même que plusieurs choix de jus maison - les vendeuses se gardent bien de révéler les secrets de leurs mélanges de goyave, ananas, banane, papaye, carambole ou corossol. Il y a aussi plusieurs restos avec des terrasses sur la plage.

Plage de la Porte d'Enfer

Un petit endroit tout simplement paradisiaque à l'extrémité nord de Grande-Terre, à quelques kilomètres de Pointe-de-la-Vigie. La plage est lovée au creux d'un lagon qui s'étend sur quelques centaines de mètres. L'eau turquoise est calme, très peu profonde, idéale pour les enfants. C'est ici que commence le sentier des Douaniers, randonnée de 4,8 km qui se rend à la pointe des Souffleurs en longeant les impressionnantes falaises de calcaire donnant sur l'océan Atlantique. À faire en matinée, quand le temps est plus frais, parce que l'endroit est exposé au soleil.

PLAGES DE BASSE-TERRE

La plage de Grande Anse

Elle est considérée à juste titre comme l'une des plus belles plages de Guadeloupe. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres, son sable est superbe, très propre, elle est profonde et offre de nombreux endroits à l'ombre. Elle profite aussi d'aménagements et de services (toilettes, douches, restaurants, boutiques, etc.). On peut aussi y louer pédalos, planches à pagaie ou kayaks pour partir dans la mangrove, qui s'arrête directement sur la plage. La plongée en apnée est aussi possible à partir de la plage; masques, tuba et palmes sont offerts en location.

La plage Leroux

Belle petite plage de sable doré parfait enclavée au creux de la côte escarpée. Le point de vue est superbe. La mer est généralement assez clémente, très propice à la baignade, on recommande même d'apporter masque et tuba pour y faire l'observation de poissons dans les coraux tout près. Hormis un restaurant situé près de la route, il n'y a pas de service sur la plage Leroux et le petit et étroit stationnement est très rapidement rempli au maximum de sa capacité. On trouve quelques zones à l'ombre, mais elles sont un peu en retrait de la plage.

La plage de Grande Anse

Elle porte le même nom que la grande plage de Deshaies, mais celle-ci est située à l'ouest de Trois-Rivières, à la pointe sud de Basse-Terre. Belle plage de sable noir fin, elle fait plus de 1 km de long. On y croise plusieurs sportifs qui viennent s'y entraîner en matinée. Près du stationnement se trouvent quelques abris avec des tables de pique-nique. La mer y est plus agitée, mais la baignade est surveillée, ce qui n'est pas nécessairement commun en Guadeloupe. Pour la restauration et l'hébergement, la zone portuaire de Trois-Rivières est à une dizaine de minutes de la plage de Grande Anse. Le Fetou Kreyol ne paye pas de mine, mais ça vaut le détour.

___________________________________________________________________________

Une partie des frais de voyage de ce reportage a été payée par le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe au Canada.