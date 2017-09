Le Sud après Irma

En plus des ravages qu'il a causés, l'ouragan Irma aura également un impact sur les projets des vacanciers et sur toute l'industrie du voyage. Destinations incertaines, hausses de prix, augmentation du nombre de liaisons aériennes vers des endroits considérés comme plus sûrs, etc. Survol de la situation dans la foulée de l'ouragan.

Le Sud plus cher?

Nombre de voyageurs qui projettent de mettre le cap vers le Sud pendant l'hiver devront sans doute modifier leur itinéraire, et pourraient peut-être même payer plus cher, en raison des dégâts provoqués par le passage d'Irma.

Bien qu'elles occupent une place de choix dans les brochures en couleur - imprimées à l'avance - des agences de voyages, les îles de Saint-Martin et de Cuba ne sont probablement plus des destinations à envisager, pour le moment à tout le moins. Résultat: même s'ils sont déjà populaires, la Jamaïque, la République dominicaine et le Mexique pourraient bien devenir le lieu de détente d'un plus grand nombre de touristes, provoquant du coup une hausse des prix pour un séjour sous les palmiers.

Lorsqu'on demande à André Desmarais, propriétaire de l'agence Aéroport Voyage, si l'on doit rayer Saint-Martin de la liste de destinations-soleil pour cet hiver, il répond d'emblée: «Oui, complètement. J'ai bien l'impression que les voyagistes vont cesser d'offrir des vols là-bas.»

Selon lui, Saint-Martin, dont la partie française a été détruite à 95 % par Irma, qui y a aussi fait des dizaines de victimes, mettra un minimum d'un an avant de se relever. Du côté de Club Voyages Raymonde Potvin, on partage le même avis. «On oublie ça pour la saison, lance sans détour Raymonde Potvin, propriétaire de l'agence. Et il reste encore deux mois à la saison des ouragans.»

«Il n'y a rien qui va se passer là-bas cet hiver, l'aéroport est détruit», renchérit Manon Martel, directrice régionale de l'Association canadienne des agences de voyages (ACTA).

Pourtant, les voyagistes interrogés par La Presse laissaient plutôt planer le mystère en ce qui concerne Saint-Martin. Aucun d'entre eux n'a voulu dire s'il avait l'intention d'annuler complètement son service aérien cet hiver à destination de cette Île. Les porte-parole d'Air Canada et d'Air Transat ont toutes deux répondu qu'il était encore trop tôt pour se prononcer et que la situation évoluait rapidement. Sunwing a pour sa part répondu que ses liaisons entre Montréal et Saint-Martin étaient annulées jusqu'au 9 novembre. WestJet, de son côté, affirme avoir cessé ses vols «pour le moment».

La plupart des transporteurs font toutefois preuve de souplesse envers les voyageurs qui souhaiteraient annuler des vols réservés pour cet hiver à destination de Saint-Martin, où un certain chaos règne toujours une semaine après le passage de la tempête. Chaque cas est évalué, et les clients ont la possibilité de jeter leur dévolu sur une autre destination.