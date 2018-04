Trésors de Tanzanie

Un séjour en Tanzanie rime généralement avec Serengeti, Kilimandjaro et Zanzibar. Ce grand pays d'Afrique de l'Est offre pourtant d'autres merveilles, aussi passionnantes et bien moins visitées. Sélection de six destinations qui sortent des dépliants touristiques, pour voyageurs curieux et indépendants.

Archipel de Kilwa: Histoire et sable fin

À quelques encablures de la côte, ces îles racontent la richesse passée de la côte swahilie. Entre le XIIe et le XVe siècle, elles furent au centre des routes maritimes reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Le commerce de l'or, de l'ivoire et des esclaves fit prospérer deux fastueuses cités comptant près de 10 000 habitants. Aujourd'hui, les îles ne sont peuplées que de petits villages de pêcheurs, et les vestiges des palais, mosquées et forteresses sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un paysage bucolique et historique, parsemé de baobabs, foulé par bien plus de chèvres que de visiteurs.

Monts Usambara: La Suisse tanzanienne

Dans le nord-est du pays, les monts Usambara sont un terrain de jeu rêvé pour randonner tout en découvrant des villages et la culture locale. Pendant quelques heures ou plusieurs jours, les sentiers font passer de collines en vallées, au coeur de bourgades bien souvent animées par de colorés marchés, et réservent des panoramas à couper le souffle. Pour reprendre des forces, on se délecte de gourmands repas concoctés avec des ingrédients bios du coin, avec en prime d'excellents fromages.