Tomber sous le charme du Maroc

La beauté de Chefchaouen

Devant ce qui pourrait bien être la plus belle ruelle de la médina de Chefchaouen, des jeunes touristes prennent la pose tour à tour. Il y a de quoi refaire sa photo de profil Facebook ou alimenter son compte Instagram dans cette ville qui propose à tous les détours des ruelles bleutées. Mais la petite ville fondée en 1471 a bien plus à offrir qu'un décor.

Ici, les habitants prennent un soin jaloux de leurs habitations, presque toutes peintes en bleu. Si ce n'était de l'appel à la prière qui résonne cinq fois par jour, la comparaison avec un paysage grec serait aisée.

Au coeur des montagnes du Rif, Chefchaouen attire son lot de touristes, mais contrairement à d'autres villes du Maroc, on déambule ici en paix, sans se faire haranguer par les rabatteurs. Sise au pied du djebel el-Kelaâ, une impressionnante montagne de 1600 mètres, la ville se parcourt en marchant, au gré des découvertes. Sur la grande place Outa el Hammam au centre de la ville, les restaurateurs rivalisent d'astuce pour attirer les gens à leur table, sans trop d'insistance. Quelques ruelles plus loin, un marché: les figues de Barbarie côtoient les olives et quelques lapins dans une cage. Dans un coin, une femme propose ses services de tatoueuse au henné.

La petite ville a pendant longtemps été sur le circuit de touristes qui venaient s'approvisionner en haschich, mais semble s'être assagie, au gré de l'arrivée des touristes internationaux, certes, mais aussi marocains.

Sur la route de notre hôtel, un vieil homme qui tient ce qu'il conviendrait d'appeler au Québec un dépanneur ne se fait pas prier pour raconter le passé plus bohème de la ville, mais se désole : il peine à trouver avec qui fumer aujourd'hui. Reste que Chefchaouen est la porte d'entrée d'une région toujours connue pour sa production de haschich, une activité économique centrale pour cette région, bien qu'illégale et de plus en plus réprimée par le régime.

Découvrir la région à pied

Les amateurs de randonnée seront servis dans cette région montagneuse. Pour une courte marche suivie d'une baignade, c'est à une trentaine de kilomètres de Chefchaouen, vers le parc national de Talassemtane, qu'il faut converger. C'est là que se trouve la grande cascade d'Akchour, que l'on gagne au terme de deux heures de marche. Tout le long du sentier, des bassins invitent à la baignade, et des petits kiosques proposent thé à la menthe et tajines cuits sur le feu.

Où dormir

Chefchaouen se visite en une journée à partir de Fès, mais il vaut la peine d'y dormir une ou plusieurs nuits pour apprécier le calme qui s'y installe une fois la nuit tombée, après que le dernier appel à la prière a résonné à l'unisson à partir des différentes mosquées de la ville.

L'hôtel Dar Echchaouen, situé à quelques pas de la médina, est adossé à la montagne et offre une belle vue sur la ville. Les chambres sont confortables sans être particulièrement marquantes, mais le vrai charme de l'hôtel réside dans sa piscine et l'agréable jardin qui l'entoure.

Chambres à partir de 125 $ la nuit

darechchaouen.com