Mont Kenya: escalader l'autre grand sommet d'Afrique

L'ascension commence par un trek de quelques jours à la base de la montagne pour bien s'acclimater. À plus basse altitude, de petits détails rappellent que le mont Kenya, c'est toujours l'Afrique: il faut éviter de sortir la nuit pour éviter des buffles irascibles, quelques excréments de léopards parsèment le sentier.

À mesure que les grimpeurs prennent de l'altitude, la végétation devient plus éparse, plus étrange aussi, avant de disparaître totalement.

Enfin, les grimpeurs s'installent à Austrian Hut, un refuge situé en face des principaux sommets du mont Kenya. La Pointe Lenana est située à 45 minutes de marche: c'est une belle promenade pour l'après-midi. On y a installé des câbles et des barreaux, ce qui permet d'affirmer, peut-être un peu abusivement, que c'est la plus haute via ferrata au monde.

Avant de s'attaquer pour de bon à Nelion et Batian, le guide et propriétaire d'African Ascents, Julian Wright, propose une sortie de reconnaissance pour se familiariser avec la première partie de l'ascension. Cela permet de parfaire l'acclimatation. Cela permet aussi au guide d'évaluer l'habileté des grimpeurs et leur forme physique.

Après quelques jours de randonnée, il est maintenant temps de mettre les casques, d'enfiler les harnais, de s'encorder et de faire de l'escalade proprement dite. Cette première partie est relativement facile, même si certains passages sont délicats. Le petit groupe se rend jusqu'à un ancien refuge, Baillie's Bivy, pour prendre une collation avant de se préparer à descendre. Tout à coup, les grimpeurs entendent des cris joyeux et voient déboucher deux grimpeurs réputés, Alex Honnold et Cedar Wright, qui viennent bavarder avec eux. C'est un peu comme si deux joueurs de tennis d'Ahuntsic voyaient Roger Federer et Rafael Nadal s'installer dans le court d'à côté.