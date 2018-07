Bons plans à Tbilissi

Pour prendre l'air: Le mont Mtatsminda

On peut monter en taxi, en funiculaire, voire à pied, par sentier et escalier. En haut, on a une vue magnifique de la ville.

Il est même possible d'admirer cette vue en mangeant un excellent poulet à l'ail, des pleurotes sautés et des beignets au restaurant et au café du funiculaire.

C'est comme si le chalet du Mont-Royal avait un restaurant de qualité. En haut, il y a aussi un parc d'attractions, un beau panthéon, des espaces verts et plusieurs autres distractions.

Tous les mois de mai, c'est le New Wine Festival, un événement grand public très populaire où les vignerons du pays font goûter à leur nouveau millésime.