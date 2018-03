Bons plans à Los Angeles

Pour découvrir toutes les facettes de Los Angeles, rien de mieux que de prendre le temps de visiter ses différents quartiers, des plus populaires aux plus méconnus, afin de saisir le pouls de cette ville vibrante.

Pour une journée bohème chic: Venice Beach

Ce n'est pas un hasard si Venice Beach est devenue une destination prisée de Los Angeles.

Autrefois quartier mal famé - la mixité sociale fait d'ailleurs partie prenante de son identité -, c'est aujourd'hui l'endroit tout indiqué pour s'imprégner de la culture de la côte Ouest.

Il y a les classiques: la promenade sur l'Ocean Front Walk avec ses vendeurs itinérants de tout acabit, le skatepark, la plage...

Plus haut, le bohème chic boulevard Abbot Kinney accueille des restaurants (essayez le végétarien The Butcher's Daughter) et permet de flâner dans de petites boutiques et des cafés troisième vague.

Notre coup de coeur: le Gjusta, un peu en retrait de l'action, une boulangerie, deli et café où les gens du coin se donnent rendez-vous pour siroter un café et casser la croûte sur la jolie terrasse à l'arrière.

www.gjusta.com