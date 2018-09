Aubaines de la semaine

Vols

> Rio de Janeiro, Brésil

Vol aller-retour Montréal-Rio de Janeiro. Avec une correspondance à Panamá. 737 $ (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 7 au 22 octobre. Avec Copa Airlines.

> Paris, France

Vol aller-retour Montréal-Paris. Avec une correspondance à Reykjavik. 430 $ (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 25 octobre au 7 novembre. Avec Wow Air.

> Nassau, Bahamas

Vol aller-retour Montréal-Nassau. Avec une correspondance à Toronto. 515 $ (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 25 octobre au 7 novembre. Avec WestJet.

> Shanghai, Chine

Vol aller-retour Montréal-Shanghai. Vol direct. 688 $ (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 5 au 26 novembre. Avec Air Canada.0

Tout-inclus 7 nuits

> Riviera Maya, Mexique

Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort (5 étoiles). Véritable paradis familial de 672 chambres situé directement sur une plage de sable blanc, 12 piscines et miniclub supervisé pour enfants, 10 bars, 10 restaurants, activités extérieures, sports nautiques et centre de conditionnement physique. 935 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1685 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 21 au 28 septembre. Avec Sunwing.

> La Romana, République dominicaine

Grand Bahia Principe La Romana (4 étoiles). Hôtel de 400 chambres situé directement sur la plage, à 35 minutes de l'aéroport, idéal pour les familles avec clubs pour enfants et adolescents, deux piscines, six bars, six restaurants, sports nautiques non motorisés inclus, activités extérieures gratuites. 879 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1389 $). Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 23 au 30 septembre, avec Vacances Air Canada.

Forfaits

> Hôtel V, Gatineau, Outaouais

Forfait «Signature Nordik». Nuit d'hébergement en chambre classique, souper table d'hôte quatre services, petit-déjeuner complet, expérience thermale au Nordik Spa-Nature (sept bains extérieurs, sept saunas, piscine panoramique, aires de détente, etc.), stationnement gratuit. À partir de 426 $ pour deux personnes, taxes en sus. Selon disponibilités. Surclassement possible en chambre tendance, exécutive ou urbaine.