Sécurité informatique: la fin des mots de passe?

Réutiliser, c'est risqué

Choisir des mots de passe faciles est une façon de prévenir les oublis et de limiter les dégâts. L'autre stratégie utilisée par quantité de gens est de réutiliser les mêmes sur plusieurs sites. Ou, du moins, des variations des mêmes mots de passe. Environ 40 % des internautes américains le font, selon le Pew Research Center. «Lorsqu'un utilisateur se fait pirater un compte, son mot de passe se trouve peut-être sur une quinzaine d'autres», signale toutefois Benoît Gagnon.

L'expert en sécurité informatique avance que bon nombre de gens ont quelques mots de passe principaux (entre six et neuf, selon lui) qu'ils utilisent (et réutilisent) en fonction du degré de protection jugé nécessaire: les plus complexes seraient ainsi réservés aux données sensibles comme les comptes bancaires. Sachez que percer un compte qui utilise l'un des 100 mots de passe les plus communs - la liste est facilement accessible sur l'internet - est un jeu d'enfant pour un logiciel d'attaque.

Au doigt et bientôt à l'oeil?

L'identification à deux facteurs est l'une des façons de se protéger contre le piratage de données. Pour prouver votre identité, vous devez savoir quelque chose (un mot de passe, par exemple) et posséder quelque chose (une clé USB, par exemple). L'envoi d'un code directement à l'appareil que vous utilisez est aussi une façon de prouver que vous l'avez en main. Compliqué? Non. Pratique? Non plus...

«La sécurité, très souvent, va réduire la facilité d'utilisation», indique Benoît Gagnon, expert en sécurité informatique.

Apple et Microsoft ont aussi mis en place l'identification par données biométriques: il est possible d'accéder à son ordinateur ou à son téléphone grâce à la reconnaissance faciale ou d'empreintes digitales. Benoît Gagnon estime que ce genre d'outil soulève des enjeux de vie privée, et il n'est pas du tout certain que la majorité des utilisateurs soient prêts à fournir ces informations à n'importe qui.

«Le côté pratique est là. C'est plus sécuritaire que d'avoir le même mot de passe partout ou "abc123", juge Stéphane Leman-Langlois, qui y voit un développement positif. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que personne n'arrivera jamais à exploiter ça et qu'il n'y aura jamais de moment où l'empreinte digitale ne fonctionnera pas ou que notre visage ne sera pas reconnu.» Il faut donc avoir des plans B et C.

Un allié méconnu

Les deux spécialistes en sécurité informatique estiment que le commun des mortels néglige un dispositif fort pratique et sécuritaire: le gestionnaire de mots de passe. «Je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans», dit carrément Benoît Gagnon. Cet outil crée des mots de passe compliqués que l'utilisateur n'a même pas besoin de retenir. En fait, il lui suffit de retenir celui qui donne accès à l'application. Retenir un seul mot de passe compliqué, ça, c'est du domaine du possible.

Stéphane Leman-Langlois affirme que si on lui offre le choix entre biométrie et gestionnaire de mots de passe, il choisit le second sans hésiter. Seuls 12 % des Américains utilisent un tel outil, selon le Pew Research Center. «Quand on dit aux gens qu'ils devront apprendre une nouvelle affaire en informatique, ils lèvent les yeux au plafond, constate Stéphane Leman-Langlois. Même la soi-disant génération internet.» Des gestionnaires de mots de passe sont offerts gratuitement ou par abonnement (de 2 $ à 3 $ par mois, par exemple). Les versions gratuites ne sont pas moins sécuritaires, selon les experts, seulement moins flexibles.