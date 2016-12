Jeux vidéo: les 10 perles de 2016

Palpitants, immersifs et parfois même émouvants, les jeux de 2016 nous ont fait passer par toutes les gammes d'émotions. Maintenant que l'année s'achève, le moment est venu de vous livrer notre palmarès des 10 jeux vidéo les plus marquants de 2016.

UNCHARTED 4 : A THIEF'S END

Juste avant sa retraite, Nathan Drake nous laisse avec sa plus belle chasse au trésor. Un rendez-vous intime dans les profondeurs de l'âme d'un homme qui doit choisir entre sa passion ou l'amour de sa vie. Avec Uncharted 4, Naughty Dogs prouve que le jeu vidéo n'a rien à envier au septième art. La boîte livre une mise en scène et des dialogues diablement efficaces tout en étant aussi méticuleuse sur la direction artistique et la technique.

PS4

INSIDE

Ce qui semblait un court jeu de plateforme rythmé par quelque puzzle s'est avéré une oeuvre artistique troublante. On ne peut trop en dire puisque la découverte d'Inside est un plaisir en soi. Disons que s'y aventurer est une expérience émotionnelle hautement poétique qui laisse place à plusieurs interprétations. Un délice pour les yeux qui restera inoubliable pour tous ceux qui se seront rendus à la dernière scène.

PC, PS4, Xbox One

THE WITCHER 3 : WILD HUNT - BLOOD AND WINE

À l'heure où les éditeurs nous demandent de mettre la main dans notre poche pour du contenu supplémentaire édulcoré, voilà que CD Projekt offre, pour le même prix, du contenu additionnel qui aurait pu être un jeu complet à lui seul. Une aventure délicieusement bien écrite qui mène Geralt de Riv sur un territoire fantastique où on aime le vin autant que les vampires aiment le sang.

PC, PS4, Xbox One

CIVILIZATION VI

La série a soufflé ses 25 bougies cette année. Pourtant, ce jeu de stratégie en tour par tour où l'on dirige un empire sur plus de 6000 ans n'a jamais semblé aussi jeune. Firaxis a su ajouter bon nombre d'ajustements - gestion des villes et des quartiers, gestion des doctrines - qui impliquent constamment le joueur. Il est maintenant encore plus difficile de ne pas succomber au petit tour supplémentaire qui nous garde finalement éveillé plusieurs heures durant.

PC

OVERWATCH

C'était la première fois que Blizzard (StarCraft, World of WarCraft) courtisait l'univers du jeu de tir à la première personne. On peut dire que le ciment a pris. Overwatch s'est affiché comme un modèle de jeu de tir multijoueur en arène. Ces courtes échauffourées de cinq joueurs contre cinq joueurs sont dynamiques. Son méta-univers très Pixar nous a conquis et les 23 combattants proposés se complètent et encouragent brillamment le travail d'équipe.

PC, PS4, Xbox One

DARK SOULS III

C'est la conclusion épique de la série. Certes, il faut être un peu masochiste pour y jouer. Mais une fois la bête domptée, il est difficile de ne pas y prendre goût. Les ennemis y sont tellement redoutables qu'on apprend à les combattre en les affrontant des dizaines de fois. Son esthétisme, son bestiaire, sa trame sonore ainsi que sa jouabilité plus nerveuse sont le produit d'un travail qui a évolué tout au long de la série pour toucher la perfection d'un genre.

PC, PS4, Xbox One

BATTLEFIELD 1

Un seul mot : « ambiance ». Voilà un bon moment que nous n'avions pas eu un jeu de tir dont la toile de fond est la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Battlefield 1 a relevé le défi de la Première Guerre. L'excellente campagne solo nous fait parcourir l'Europe à travers les yeux de différents soldats. Le mode multijoueur, quant à lui, qui permet jusqu'à 64 joueurs sur le champ de bataille, est un modèle d'immersion.

PC, PS4, Xbox One

DISHONORED 2

Le premier titre nous avait prouvé que l'univers steampunk ainsi que la direction artistique de la série méritaient amplement notre intérêt. Dishonored 2 a poussé l'enveloppe du jeu d'action à caractère furtif encore plus loin. D'une part, son architecture de niveau est labyrinthique et scrupuleusement géniale. D'autre part, son éventail de pouvoirs, qui peuvent avoir un impact les uns avec les autres, offre une grande liberté quant à la façon dont nous pouvons aborder le jeu.

PC, PS4, Xbox One

THE WITNESS

The Witness est un jeu à part. Une île mystérieuse qui encourage la découverte et l'analyse. L'architecture de niveau travaille de pair avec les 664 énigmes qui y sont dispersées. Des énigmes terriblement intelligentes qui poussent les limites cognitives du joueur. Impossible de ne pas tomber en admiration devant le travail de réflexion et le souffle créateur des concepteurs de ce jeu.

PC, PS4, Xbox One

OVERCOOKED

Et pourquoi ne pas finir cette liste avec un jeu plus léger. Le meilleur jeu multijoueur pour jusqu'à quatre participants assis sur le même divan. Overcooked prouve que les choses simples sont parfois les plus amusantes. Facile à prendre en main, il met de l'avant le travail d'équipe pour que nous puissions sortir de petits plats dans les bons temps sans faire tout cramer. La musique y est excellente, les niveaux y sont éclatés et le plaisir y est instantané.

PC, PS4, Xbox One