Fed Cup: Stephens et Vandeweghe en finale pour les États-Unis

Les États-Unis, nation la plus titrée de l'histoire de la Fed Cup, aligneront Sloane Stephens et CoCo Vandeweghe pour la finale contre le Belarus les 11 et 12 novembre à Minsk, a annoncé mercredi la Fédération américaine de tennis.

En l'absence des soeurs Williams, Serena, en congé maternité, et Venus, 5e mondiale et récente finaliste du Masters qui n'est plus apparue en Fed Cup depuis deux ans, Vandeweghe, 12e mondiale, et Stephens, 13e au classement WTA, tenteront d'offrir aux États-Unis un 18e titre, le premier depuis 2000.

Depuis son sacre à l'US Open, son premier titre en Grand Chelem, Stephens a été éliminée dès le 1er tour des tournois chinois de Wuhan et Pékin.

Vandeweghe, demi-finaliste de l'US Open, a également chuté dès son premier match à Wuhan, puis à Pékin.

Elles seront épaulées par Shelby Rogers (N.59) et Alison Riske (N.70).