 Coupe Rogers: Félix Auger-Aliassime s'incline au 2e tour 

Classé 133e au monde, Auger-Aliassime s'était payé le Français Lucas Pouille, 18e raquette mondiale, lors du premier tour. Cette fois, il s'est fait montrer la sortie par un joueur occupant le 68e rang mondial.

Dans un marathon en dents de scie de deux heures et 36 minutes, Medvedev a finalement gagné sur sa troisième balle de match, quand Auger-Aliassime a envoyé la balle dans le filet. La rencontre a pris fin un peu après minuit, jeudi matin, mais la foule a tout de même chanté « bonne fête » en retard à la jeune sensation alors qu'il quittait le court central.

Auger-Aliassime a gaspillé des avances de 4-1 en troisième manche et de 4-1 dans le bris d'égalité.

Au prochain tour, Medvedev, qui a dû passer par les qualifications pour atteindre le tableau principal, croisera le fer avec l'Allemand et deuxième tête de série Alexander Zverev.

Pour sa part, le bon ami d'Auger-Aliassime, l'Ontarien Denis Shapovalov, a atteint le troisième tour en battant l'Italien Fabio Fognini 6-3 et 7-5.

Le favori local a prévalu en 81 minutes, grâce notamment à neuf as et quatre bris. Shapovalov est 26e au monde, Fognini 14e. Le match a commencé après plusieurs heures de retard en raison de la pluie et a aussi été interrompu au cours du premier set.

Shapovalov a obtenu trois bris au deuxième set, comblant un retard de 0-4.

Âgé de 19 ans, Shapovalov n'a pas caché sa déception quand il a appris que son match était déplacé sur le court secondaire, même si ç'a peut-être joué en sa faveur en fin de compte.

« Je sais que plusieurs amis devaient venir m'encourager et que plusieurs partisans avaient hâte de me voir sur le court central, a dit Shapovalov, qui a grandi à Richmond Hill, en Ontario. Malheureusement, la pluie a forcé les organisateurs à déplacer mon match. J'étais un peu déçu. »

« Mais la foule a été incroyable et m'a beaucoup aidé. Je ressentais l'énergie en raison de la configuration plus intime et je crois aussi que ç'a dérangé Fognini vers la fin. »

Son prochain rival sera le Néerlandais Robin Haase, tombeur du Russe Mikhail Youzhny, 7-5 et 6-2.

Un autre Ontarien, Milos Raonic, a baissé pavillon 7-6 (4), 4-6 et 6-1 contre une vedette montante, Frances Tiafoe. L'Américain a fait fi des 20 as de Raonic.

Tiafoe est 41e au classement mondial, une douzaine de rangs derrière le Canadien.

« J'ai simplement mal joué, a admis Raonic. Je me pressais trop au service, je ne prenais pas le temps nécessaire et j'étais trop prévisible. »

« Et (Tiafoe) a levé son jeu d'un cran. Il a bien fait. »

En début de soirée, le favori Rafael Nadal a vaincu le Français Benoît Paire 6-2, 6-3.

Plus tôt mercredi, le quadruple champion Novak Djokovic a disposé de l'Ontarien Peter Polansky 6-3, 6-4.

Djokovic, qui a décroché son quatrième titre à Wimbledon le mois dernier, a décoché sept as et n'a jamais été confronté à une balle de bris.

Djokovic, l'ex-no 1 mondial, est la neuvième tête de série à Toronto. Il a remporté la Coupe Rogers le plus récemment en 2016.

Ce n'était que le deuxième affrontement entre les vétérans en carrière, et leur premier en neuf ans. Le Serbe avait battu Polansky à leur seul match précédent, à la Coupe Rogers en 2009.

Polansky, qui est âgé de 30 ans, s'est hissé au 110e échelon mondial en juin, mais il a entamé le tournoi au 121e rang.

Stan Wawrinka, John Isner, Ilya Ivashka, Stefanos Tsitsipas et le finaliste à Wimbledon Kevin Anderson ont aussi atteint le troisième tour.

Du côté du double, le duo canadien composé de Daniel Nestor et Vasek Pospisil a subi l'élimination dès le premier tour à la suite d'un revers de 6-7 (6), 6-2 et 10-6 au super bris d'égalité contre les Espagnols Feliciano et Marc Lopez.

Âgé de 45 ans, Nestor accrochera sa raquette en septembre à la suite de la Coupe Davis. Il aura participé à la Coupe Rogers à 30 reprises depuis sa première participation en 1989, quand il était âgé de 16 ans.

Del Potro déclare forfait

Plus tôt mercredi, l'Argentin Juan Martin del Potro s'est retiré du tournoi en raison d'une blessure au poignet gauche.

Del Potro, la troisième tête de série, devait affronter Haase en matinée. Youzhny l'a remplacé dans le tableau principal.

« Je suis désolé envers mes partisans à Toronto, mais je dois me retirer du tournoi puisque mon poignet gauche a besoin de quelques jours de repos. J'espère vous revoir l'an prochain à Montréal! », a écrit del Potro sur son compte Twitter officiel.

Del Potro a aussi précisé, dans son message original en espagnol, qu'il reprendrait ses activités au Masters de Cincinnati, qui se déroulera du 11 au 19 août.