 Coupe Rogers: Eugenie Bouchard gagne en double au 1er tour 

La Québécoise et sa partenaire, Sloane Stephens, ont vaincu les 5es têtes de série, soit la Canadienne Gabriel Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, au premier tour cet après-midi. La paire nord-américaine l'a emporté 6-4, 4-6, 10-6.

En arrière 2-5 au bris d'égalité, Bouchard et Sloane ont repris le contrôle du match quand la Québécoise s'est présentée au service et a gagné ses deux points, dont un sur un as. Le duo a ensuite brisé les deux services de leur rivale avant de filet vers la victoire.

Bouchard disputera son match de premier tour en simple demain après-midi (troisième match de la journée), sur le central, contre la Belge Elise Mertens (no 14). Cette dernière a perdu en demi-finale à San José samedi et y souffrait d'une blessure à un bras. Elle a toutefois dit espérer être prête pour la Coupe Rogers.