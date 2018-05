Rafael Nadal trop fort pour Denis Shapovalov

Nadal n'a mis qu'une heure et 22 minutes pour venir à bout de l'Ontarien âgé de 19 ans. L'Espagnol a ainsi nivelé à 1-1 les duels entre les deux tennismen en carrière, après la victoire de Shapovalov au troisième tour à la Coupe Rogers de Montréal l'été dernier.

Shapovalov, qui a grimpé au 29e échelon mondial plus tôt cette semaine, a sauvé huit balles de bris lors de ses deux premiers jeux au service avant d'être finalement brisé en milieu de première manche.

Le favori du tournoi n'a réussi que deux as contre Shapovalov, mais ce dernier a paru un peu plus brouillon qu'à l'habitude en commettant six doubles fautes. Il a également été incapable d'obtenir la moindre balle de bris contre «Rafa», et n'a préservé que neuf des 13 qu'il lui a offertes.

Nadal tente de retourner au premier rang mondial cette semaine. Il remplacera le Suisse Roger Federer au sommet de l'échiquier mondial s'il gagne un huitième titre en carrière dans la capitaine italienne.

Nadal, qui n'a pas pris part au tournoi à Rome depuis 2013, affrontera au prochain tour Fabio Fognini, qui a vaincu Peter Gojowczyk 6-4, 6-4 pour atteindre les quarts de finale de l'Omnium d'Italie pour la première fois en 11 participations.

Fognini, reconnu pour son tempérament bouillant, a fracassé sa raquette contre le sol au milieu du deuxième set et reçu un avertissement de l'arbitre en chaise. Autrement, il a plutôt gardé la tête froide et signé une impressionnante victoire contre Dominic Thiem.

D'autre part, la neuvième tête de série David Goffin menait 6-2, 4-5 lorsque Juan Martin del Potro a décidé d'abdiquer en raison d'une blessure à l'aine, et la 10e tête de série Pablo Carreno Busta a vaincu Aljaz Bedene 6-4, 6-7 (3), 6-2.

Du côté des dames, Simona Halep a augmenté ses chances de conserver son premier rang mondial à la suite de l'abandon de son adversaire, l'Américaine Madison Keys, en raison d'une blessure aux côtes.

Halep devait atteindre au moins les quarts de finale et se rendre plus loin dans le tournoi que la deuxième joueuse mondiale, Caroline Wozniacki, pour s'accrocher à son trône. Elle a donc franchi la première étape.

Wozniacki a rendez-vous avec Anastasija Sevastova un peu plus tard sur la terre battue du Foro Italico, et la gagnante de ce duel affrontera ensuite Anett Kontaveit.

Kontaveit a éliminé la championne de l'Omnium d'Italie en 1999 Venus Williams 6-2, 7-6 (3).

Keys s'est aussi retirée du tournoi en double, où elle faisait équipe avec Williams.

Halep affrontera au prochain tour la gagnante du match entre la championne des Internationaux des États-Unis Sloane Stephens et la Française Caroline Garcia.

Elina Svitolina a aussi accédé aux quarts de finale, après avoir fait fi d'un mauvais début de match pour l'emporter 0-6, 6-3, 6-2 contre Daria Kasatkina. Elle aura rendez-vous avec l'ex-no 1 mondiale Angelique Kerber, qui a pris la mesure de la Grecque Maria Sakkari 6-1, 6-1.

Il s'agit du dernier tournoi d'envergure avant les Internationaux de France, qui commenceront dans 10 jours.

Jelena Ostapenko, qui poursuit sa préparation afin de défendre son titre à Roland-Garros, est venue de l'arrière pour vaincre Johanna Konta 2-6, 6-3, 6-4. Elle croisera le fer en quarts de finale avec la triple championne du tournoi de Rome Maria Sharapova ou Daria Gavrilova.

- Avec Associated Press