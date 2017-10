 Masters féminin: la bataille pour le trône est ouverte 

Agence France-Presse

SINGAPOUR

Le Masters féminin peut rapporter gros cette année, où six des huit participantes peuvent encore prétendre terminer l'année à la place de N.1 mondiale occupée actuellement par Simona Halep, et la bataille pour le trône s'est ouverte dimanche à Singapour, où Karolina Pliskova et Garbine Muguruza ont marqué les premiers points.