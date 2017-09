Coupe Davis: Adrian Mannarino remplacera Gaël Monfils

Associated Press Paris

Nommé comme réserviste par le capitaine Yannick Noah, Monfils s'est retiré en raison d'une blessure au genou droit, a annoncé la Fédération française de tennis vendredi.

Classé 34e au monde, Mannarino se joindra donc à Jo-Wilfried Tsonga et à Lucas Pouille, qui doivent disputer les matchs de simple. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut doivent former l'équipe de double.

Le duel de demi-finale entre la France et la Serbie se tiendra du 15 au 17 septembre au stade Pierre-Mauroy, à Lille.

La Serbie s'y présentera sans les services de Novak Djokovic, qui a fait l'impasse sur le reste de la saison à la suite d'une blessure au coude droit.

L'autre demi-finale mettra en présence la Belgique et l'Australie, le même week-end.