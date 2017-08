Le US Open se tourne vers les futures vedettes

Howard Fendrich Associated Press New York

Ils ont donc pensé qu'il n'y avait pas meilleur moment pour promouvoir les futures vedettes du tennis.

Du moins, Roger Federer et Rafael Nadal seront de la partie lorsque le tournoi débutera lundi. La présence de ces deux joueurs étoiles - et la perspective captivante de ce qui aurait pu être le premier épisode en finale de leur rivalité légendaire à Flushing Meadows - n'est pas aussi attrayante, puisque le hasard a voulu que les deux joueurs de tennis soient dans la même portion du tableau. Leur seul duel possible aurait donc lieu en demi-finale, et non en finale.

Un autre bémol: l'évènement se déroulera sans Serena Williams, récipiendaire de 23 titres majeurs, et sera également disputé sans trois des cinq premiers joueurs au classement mondial, et cinq du top-11.

Andy Murray, champion du tournoi en 2012 et deuxième tête de série, a été le dernier à se retirer de la compétition lorsqu'il a déclaré forfait samedi, en raison d'une blessure à la hanche qui pourrait le tenir à l'écart du jeu pour le reste de la saison. Ce dernier a suivi le champion en titre Stan Wawrinka et son adversaire lors de la finale l'année dernière, Novak Djokovic, cinq fois finaliste et couronné champion à deux reprises sur les courts de Flushing Meadows. Kei Nishikori et Milos Raonic seront également absents.

«Nous voulons que les joueurs fassent ce qu'il y a de mieux pour leur corps et leur santé. Mais si nous savons quelque chose: c'est que quelqu'un devra gagner ce tournoi, a déclaré le porte-parole du tournoi Chris Widmaier, en entrevue. Nous croyons que les partisans de tennis pourront voir à l'oeuvre plusieurs jeunes talents.»

Pour ce faire, Widmaier a stipulé que la Fédération de tennis des États-Unis déploierait davantage d'effort afin d'informer les partisans sur les joueurs américains qui ne sont pas encore très populaires et les meilleurs espoirs des autres pays.

«Nous reconnaissons que nous avons la responsabilité de commencer à promouvoir les nouveaux noms dans le tennis et nous débuterons lors de la présente représentation des Internationaux des États-Unis, a expliqué Widmaier. Vous verrez de nouveaux visages dans les publicités et de nouveaux noms lors des matchs en soirée.»