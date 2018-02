Bobsleigh à deux masculin: le Canada médaillé d'or

Le Canadien Justin Kripps et l'Allemand Francesco Friedrich ont terminé ex aequo pour s'assurer la médaille d'or en bobsleigh à deux aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang.

L'athlète de la Colombie-Britannique et son freineur ontarien Alex Kopacz ont terminé à égalité avec les Allemands Friedrich et Thorsten Margis à l'issue des quatre manches de l'épreuve en trois minutes 16,86 secondes (3:16,86).

L'équipage letton d'Oskars Melbardis et Janis Strenga a obtenu la médaille de bronze, à cinq centièmes des vainqueurs.

Kripps rejoint Pierre Lueders, médaillé d'or aux Jeux de Nagano en 1998, à titre de seuls champions olympiques canadiens en bob à deux. Lueders et son freineur David MacEachern avaient aussi terminé à égalité au premier rang, avec les Italiens Günther Huber et Antonio Tartaglia.

Lueders, qui a aussi remporté l'argent au bob à deux aux JO 2006 de Turin, est l'entraîneur de l'équipe sud-coréenne et était sur place pour assister au triomphe des Canadiens.

Les trois équipages canadiens ont terminé parmi les 10 premiers. Nick Poloniato et Jesse Lumsden ont pris la septième place, en 3:17,74. Christopher Spring et le vétéran freineur Lascelles Brown, âgé de 43 ans, ont quant à eux conclu en 10e place, en 3:18,24.

Kripps occupait le deuxième rang à l'issue des deux premières manches, disputées la veille au Centre de glisse de PyeongChang. Il s'est hissé au premier rang à sa troisième descente du parcours de 1,375 kilomètre, avec un temps de 49,32 secondes.

Il a amorcé la quatrième et dernière manche avec une avance de six centièmes de seconde sur Friedrich, qui a établi un record de piste de 48,96 secondes dans la troisième manche, le faisant passer de la cinquième à la deuxième place. Il détenait alors une avance de neuf centièmes sur son compatriote, Johannes Lochner, cinquième lundi, derrière un autre Allemand, Nico Walther.

Le duo canadien a accusé un léger retard sur les Allemands dans la première moitié de la dernière descente, avant de le combler pour finalement croiser le fil d'arivée dans le même temps que Friedrich.

Freineur pour Lueders en bob à quatre aux Jeux de Vancouver, en 2010, Kripps a terminé sixième à ses débuts olympiques de pilote de bob à deux, à Sotchi. Spring avait conclu cette course en septième place. Ils ont finalement été repositionnés en quatrième et cinquième places après que deux pilotes russes eurent récemment été dépouillés de leurs résultats de 2014 en raison de contraventions aux règles antidopage, dont Alexander Zubkov, médaillé d'or en bob à deux et à quatre.

Après une médaille d'argent aux Mondiaux 2017 en bobsleigh à deux, Kripps a connu toute une saison sur le circuit de la Coupe du monde en route vers les Jeux de PyeongChang. Le Canadien d'originie hawaïenne de 31 ans a gagné une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze pour s'adjuger du titre du classement général, ne terminant aucune des huit courses plus loin que la quatrième place.

Kripps a terminé quatrième au classsment du bob à quatre afin de remporter le titre au classement combiné des deux épreuves.

Spring a terminé la saison troisième en bob à deux, sixième en bob à quatre, et cinquième au classement combiné. Poloniato a respectivement terminé aux neuvième, 16e et 12e rangs.