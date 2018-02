Tessa Virtue et Scott Moir en mettent plein la vue en danse

«Nous aimons patiner ensemble et nous aimons incarner nos personnages, a mentionné Moir, qui patine avec Virtue depuis vingt ans. Ce fut tout un parcours et nous n'avons pas à faire semblant lorsqu'on se regarde dans les yeux. Nous ressentons de la joie, comme nous l'avons fait pendant toute notre carrière.»

S'exécutant sur les chansons très connues Sympathy for the Devil, Hotel California et Oye Como Va, les triples champions du monde ont obtenu un pointage de 83,67, lundi, pour s'emparer du premier rang.

Les rivaux de Virtue et Moir, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont pris le deuxième échelon en vertu d'un pointage de 81,93, et ce, malgré un problème vestimentaire majeur. La robe de Papadakis s'est ouverte au début du programme, exposant un mamelon, mais le duo français a poursuivi sans broncher.

«C'est mon pire cauchemar qui se produisait aux Jeux olympiques», a déclaré Papadakis, les larmes aux yeux.

Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue ont complété le top-3 (77,75). Les trois équipes de tête s'entraînent à Montréal avec Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon.

Kaitlyn Weaver, de Toronto, et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario, se sont hissés en huitième position (74,33) alors que Piper Gilles, de Toronto, et Paul Poirier, d'Unionville, en Ontario, suivent en neuvième place (69,60).

Virtue, de London, en Ontario, et Moir, d'Ilderton, en Ontario, ont décroché la médaille d'or aux Jeux de Vancouver, en 2010. Ils s'étaient inclinés contre les Américains Meryl Davis et Charlie White quatre ans plus tard, à Sotchi. Les Canadiens ont pris deux années sabbatiques avant de revenir à la compétition dans l'espoir de remporter l'or à nouveau.

Virtue et Moir n'ont pas connu la défaite depuis leur retour sur la glace, sauf en décembre, lors de la finale du Grand Prix de l'Union internationale de patinage. Ce sont Papadakis et Cizeron qui avaient triomphé.

La première paire à s'élancer dans ce dernier groupe de six, Virtue et Moir ont mis la barre haute grâce à un programme plus énergique et plus difficile que celui qui a aidé le Canada à rafler l'or lors de la compétition par équipes. Ils ont parcouru la patinoire dans l'harmonie totale, soulevant les spectateurs à plusieurs reprises.

«Nous savions après nos deux performances précédentes que nous pouvions en donner plus, a fait valoir Moir. Nous tentions vraiment d'être plus puissants et plus rapides aujourd'hui et nous savions que nous avions besoin de ça contre les Français. Nous sommes en belle position et nous nous sentons bien.»

Les Canadiens sont reconnus pour leurs prouesses athlétiques et artistiques et les amateurs de patinage artistique adorent leur indéniable chimie.

Malgré son air confiant, Moir a admis avoir eu des papillons à quelques minutes de son avant-dernière performance. Le couple prendra sa retraite au terme des Jeux de PyeongChang.

«Les gens croient que parce que nous pratiquons ce sport depuis si longtemps, que tout est sous contrôle. Ce n'est pas vraiment le cas, a-t-il exprimé. Heureusement, nous pouvons nous fier à nos entraînements et j'ai pu regarder Tessa dans les yeux et serrer sa main. Elle était mon pilier aujourd'hui.»

Un imposant contingent d'athlètes canadiens, dont le médaillé d'or en ski acrobatique Mikaël Kingsbury, était présent au Palais des glaces de Gangneung afin d'encourager Virtue et Moir.

Le programme libre aura lieu mardi.