JO: un défilé et une équipe commune pour les deux Corées

Agence France-Presse

Corée du Sud et du Nord sont d'accord pour ne former qu'une seule équipe féminine de hockey sur glace et défiler ensemble, sous une bannière favorable à leur réunification, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de PyeongChang, a annoncé mercredi l'agence sud-coréenne Yonhap.