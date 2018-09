L'heure des décisions pour le Canadien

Le Canadien vient d'annoncer ses plus récentes coupures. Sans grande surprise, les attaquants Kenny Agostino et Michael Chaput ont été soumis au ballottage et rejoindront le Rocket de Laval si aucun autre club ne les réclame. Le gardien Charlie Lindgren les rejoindra.

Si l'on tient compte des blessés, il reste en principe une coupure à effectuer, sans doute en défense.

Xavier Ouellet, l'un des candidats à un poste, après avoir accepté un contrat à deux volets du CH cet été, a joué plus de 23 minutes contre les Sénateurs a connu un match difficile au plan défensif.

Ouellet a provoqué de belles chances de marquer en dénichant de belles lignes de tir en provenance de la pointe, mais il a été moins convaincant dans son territoire au chapitre de la prise de décision sous pression, les batailles pour la rondelle et la stabilité sur patins.

Son partenaire Noah Juulsen a aussi connu son pire match du camp. Qui a le plus nui à l'autre ? Juulsen a-t-il connu plus d'ennuis parce que le niveau était plus élevé ou en raison d'une mauvaise chimie avec Ouellet ?

La paire composée de Karl Alzner et Simon Després a été nettement plus stable. Alzner comme troisième défenseur à gauche représente une valeur sûre. Il n'a pas une grande mobilité, mais il demeure fiable.

Després n'est pas à l'abri d'une ou deux erreurs de jugement par match, mais dans l'ensemble, il est plus fort physiquement, plus mobile, et il prend de meilleurs décisions avec la rondelle que Ouellet lorsque l'échec-avant est agressif. Il mérite un contrat. À Montréal.

Avant de tomber au combat en raison des commotions cérébrales, Després jouait presque 20 minutes par match au sein d'une grande défensive à Anaheim, il y a quelques années.

À gauche, la formation défensive semble établie avec Victor Mete, Mike Reilly, brillant au camp d'entraînement, et Alzner. C'est plus complexe à droite. Après Petry, il y a toujours Juulsen, dont il faudra vivre avec les erreurs en début de carrière, puis Benn, solide hier malgré ses limites en relance, et Després.

Si jamais le Canadien craint de perdre Ouellet au ballottage en le renvoyant à Laval (ce qui serait surprenant) - ou encore Nikita Scherbak à l'attaque- il peut toujours aussi envoyer Juulsen chez le Rocket pour entamer la saison, sans avoir à le soumettre au ballottage. Mais il serait dommage qu'on ne tente pas de reconstituer le duo Alzner-Juulsen, si efficace en fin de saison dernière.

Il y a sans doute des débats intéressants à l'interne. Des pro-Ouellet, des pro-Després. Mais il faut prendre des décisions, qu'elles plaisent ou non.

>>> Le sommaire du match