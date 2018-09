L'exemple de Victor Mete servira la cause de Kotkaniemi

«Nous ne sommes pas pressés à prendre une décision dans son cas. Il n'est pas venu ici pour rentrer à la maison rapidement. Il est venu ici pour mériter un poste avec l'équipe.»

Le premier choix du CH, troisième au total dans la LNH en juin, continue d'impressionner lors des matchs préparatoires. Kotkaniemi progresse de jour en jour depuis le tournoi des recrues et il a bien paru samedi soir au centre du premier trio avec Jonathan Drouin et Joel Armia.

Malgré son efficacité, les avis sont partagés dans son cas chez les fans et les analystes. Certains le trouvent trop frêle... même s'il fait déjà 6 pieds 2 pouces et 188 livres. D'autres affirment qu'il faut l'éloigner de la pression médiatique et le renvoyer en Finlande pour une autre année puisqu'il a seulement 18 ans.

L'argument contractuel a aussi été invoqué. On pourrait «gaspiller» une année de contrat et lui permettre d'atteindre l'autonomie complète un an plus tôt si on le garde dès cette année dans une cause perdante.