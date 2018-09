La culture de «l'attitude»

Les Devils, comme le Canadien, ne comportaient pas de formations complètes.

Mais il y a, dans la façon de jouer du CH hier, une coupure marquée avec le style de l'an dernier. Claude Julien avait annoncé ses couleurs dès le début du camp: la passivité ne sera pas acceptée.

Le Canadien s'est démarqué par son acharnement du début à la fin du match hier. Un constat clair et net: l'échec-avant constituera une arme cet hiver.

Longtemps qu'on avait vu le Canadien exploiter autant sa vitesse et mettre autant de pression sur la défense adverse. On appelle ça un échec-avant efficace.

D'ailleurs les trois buts de l'équipe, en troisième période, ont été marqués grâce à la même recette, un joueur du CH a été le premier à récupérer la rondelle libre à proximité de la rampe.

But de Victor Mete: Byron Froese a fait circuler la rondelle le long de la bande, Jacob De La Rose la protège efficacement devant deux adversaires, Michael Chaput récupère en appui au porteur et remet la rondelle à Mete seul dans l'enclave.

But de Charles Hudon: Hudon récupère une rondelle libre au pied de la bande après une passe maladroite du gardien et lance d'un angle fermé pour déjouer Mackenzie Blackwood.

But de Jesperi Kotkaniemi: Artturi Lehkonen est le premier arrivé à la rondelle libre derrière le filet, le défenseur adverse récupère, Kotkaniemi la lui arrache avant de remettre à la pointe, se fait frapper au moment d'exécuter, revient dans l'enclave pour tirer sur réception et marquer.

Kotkaniemi, d'ailleurs, aurait eu de bonnes notes à son cahier même s'il n'avait pas marqué. Voilà un jeune homme qui progresse à chaque jour, possède une belle vision, une vitesse intéressante, beaucoup de chien. Il a dérangé la défense adverse pendant tout le match en pourchassant la rondelle sans relâche en territoire adverse.

Le Canadien semble avoir compris qu'il donnera un gros répit à sa défense fragile si son échec-avant fonctionne. Ainsi, il embourbera l'adversaire profondément dans sa zone et passera beaucoup moins de temps dans la sienne.

Les Devils avaient quand même quatre défenseurs réguliers de leur formation de l'an dernier en uniforme hier, malgré l'absence d'Andy Greene et de Sami Vatanen. Leur deuxième trio offensif y était, mais pas le premier, à l'instar du CH.

Marc Bergevin a beaucoup fait jaser lorsqu'il a parlé d'un problème «d'attitude» de certains de ses joueurs lors de son post mortem à la fin de la dernière saison. On a promis d'y voir. Depuis, Max Pacioretty et Alex Galchenyuk ont changé d'adresse.

Il faut l'avouer, malgré son talent de buteur, le capitaine n'était pas toujours le plus travaillant sur la glace. Il l'a déjà été et a constitué un exemple pour ses coéquipiers. Mais il s'est assoupi avec les années. Souvent, on voyait un plus jeune de ses coéquipiers le battre de vitesse pour tenter de récupérer une rondelle qui était pourtant à sa portée. Pacioretty jouait souvent en périphérie.

Comment instaurer une culture du travail et de l'acharnement quand le capitaine ne travaille pas? On ne parlera pas des efforts de Galchenyuk, dont l'éthique de travail laissait parfois carrément à désirer, autant sur la glace qu'à l'extérieur.

Il s'agit d'un simple match préparatoire, on le rappelle. On est encore loin d'une saison gagnante. Par contre, si les joueurs maintiennent une telle rigueur, les matchs seront plus intéressants à observer. Ce fut le cas hier, même avant le premier des trois buts de l'équipe (contre un gardien de deuxième ordre, faut-il le souligner).