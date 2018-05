Quand P.K. se lève!

Nashville détenait une avance de 3-0 après une période, avant de s'écrouler en troisième. Les Jets de Winnipeg prenaient ainsi une avance de 2-1 dans leur série, avec un autre match, le quatrième, dans leur bruyant amphithéâtre.

Toujours au coeur des controverses sur la glace, hué copieusement à chacune de ses présences sur la patinoire par les partisans des Jets, P.K. Subban, fidèle à sa réputation, s'est levé dans les moments de grande tension, hier soir.

L'ancien défenseur du Canadien a marqué le but gagnant en fin de deuxième période, hier, et multiplié les jeux défensifs importants.

Subban a été le joueur le plus utilisé des Predators hier, 25:44. Il a aussi obtenu quatre tirs au but et trois mises en échec.

«P.K. vient de connaître un match "monstrueux", a affirmé l'entraîneur Peter Laviolette après la rencontre. C'était une bête (a beast) sur la glace.»

Même à Montréal, Subban avait l'habitude de connaître ses meilleurs moments en séries, quand ça comptait.

Depuis 2009, seuls deux défenseurs ont plus de points que lui en séries. Mais il vient au premier rang au chapitre des points par match en séries.

Et les huées? «Les huées? Je n'entends pas les huées...», répond Subban aux journalistes avec un sourire en coin.

Un showman né, qui se nourrit de l'énergie, positive ou négative, des spectateurs.

Le Canadien en a perdu un bon.

