Les Stars obtiennent Connor Carrick des Maple Leafs

Associated Press Frisco, Texas

Pour l'instant, les Leafs obtiendront le choix de septième tour des Stars en 2019. Il deviendrait un choix de sixième tour si Carrick dispute 50 matchs dans la LNH cette saison.

Les Leafs ont offert un nouveau contrat d'un an, 1,3 million de dollars US en juin. Il a marqué quatre buts et ajouté 12 aides en 47 rencontres avec les Maple Leafs la saison passée, dont trois buts gagnants. Il a bloqué 53 tirs.

Carrick a disputé 167 matchs en quatre saisons dans la ligue nationale avec les Capitals de Washington et les Maple Leafs. Il compte neuf buts et 30 points.