 Brady Skjei signe un contrat de six ans avec les Rangers 

Les Rangers de New York ont évité l'arbitrage salarial avec le défenseur Brady Skjei puisque ce dernier a accepté un contrat de six ans.

Le directeur général de l'équipe, Jeff Gordon, a annoncé la conclusion de l'entente avec le joueur autonome avec compensation de 24 ans, samedi, soit trois jours avant l'audition devant l'arbitre.

Skjei fait figure de tête d'affiche au sein d'une équipe en reconstruction et il est appelé à jouer un plus grand rôle. Choix de première ronde en 2012, il a disputé 169 matchs dans la LNH et s'apprête à entreprendre sa troisième saison complète.

Sjkei, qui a disputé les 82 matchs de l'équipe la saison dernière, a joué une moyenne de 21 minutes par match et il a compilé quatre buts et 21 passes. Il avait terminé 10e dans la course au trophée Calder décerné à la meilleure recrue en 2016-17 quand il a totalisé 39 points.