 Le Lightning donne des signes de vie en battant les Capitals 

En avance 2-0 dans la finale de l'Association Est et retournant à domicile, les Capitals de Washington semblaient en bonne position pour faire un pas de plus vers une première participation en finale de la coupe Stanley depuis 1998.

C'était avant que le Lightning de Tampa Bay donne finalement des signes de vie.

Le défenseur Victor Hedman a récolté un but et deux mentions d'assistance et le Lightning a vaincu les Capitals 4-2, mardi soir, lors du troisième affrontement de cette série.

Hedman, qui est un des trois défenseurs en nomination pour le trophée Norris, a donné le ton en participant aux trois premiers buts du Lightning, qui tire maintenant de l'arrière 2-1 dans la série. Le quatrième duel aura lieu jeudi, à Washington.

Brayden Point, Steven Stamkos et Nikita Kucherov ont tous les trois inscrit un but et une aide pour les visiteurs, qui ont touché la cible à deux reprises en avantage numérique. Après avoir alloué 10 buts à ses deux derniers départs, Andrei Vasilevskiy a rebondi en stoppant 35 des 37 rondelles dirigées vers lui.

Brett Connolly et Evgeny Kuznetsov ont été les uniques marqueurs des Capitals, qui n'ont jamais été en mesure d'établir le rythme devant leurs partisans. Les hommes de Barry Trotz revendiquent un dossier de 3-4 à domicile depuis le début du tournoi printanier.

Un peu moins testé que son vis-à-vis, le gardien des Capitals Braden Holtby a cédé quatre fois devant 23 lancers. Il n'a jamais perdu deux départs de suite depuis le début des séries.