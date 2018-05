Les Capitals mènent la série 2-0 face au Lightning

Lars Eller et Evgeny Kuznetsov ont enfilé l'aiguille à 59 secondes d'intervalle dans les deux dernières minutes du deuxième engagement pour permettre aux Capitals de Washington de venir de l'arrière pour remporter le deuxième match de la finale de l'Association de l'Est en vertu d'un gain de 6-2 devant le Lightning de Tampa Bay, dimanche soir.

Loin de s'avouer vaincus, les hommes de Barry Trotz ont fait taire tous leurs détracteurs en remportant un deuxième duel loin de leur domicile, au Amalie Arena. Tirant de l'arrière 2-1 après 20 minutes de jeu, les Capitals ont inscrit cinq buts sans riposte pour signer un deuxième gain d'affilée dans la série de troisième tour.

>>> Le sommaire du match

Laissé seul dans l'enclave alors qu'il restait un peu plus d'une minute à faire au deuxième vingt, Eller a dénoué l'impasse en trompant la vigilance d'Andrei Vasilevskiy, après avoir accepté la superbe passe de Jakub Vrana. Quelques secondes plus tard, alors qu'il restait trois secondes avant que les deux équipes ne retraitent au vestiaire pour le deuxième entracte, Kuznetsov a permis aux Capitals de souffler un peu en doublant l'avance des siens.

Le troisième duel de la série sera présenté mardi, à Washington.

Devante Smith-Pelly a été l'instigateur de la remontée des visiteurs, inscrivant son troisième but des séries à 2:50 de la période médiane. Tom Wilson a permis aux Capitals de se forger une avance d'un but après seulement 28 secondes de jeu en début de rencontre.

Alex Ovechkin a récolté un but et une mention d'aide, tandis que Brett Connolly a enfoncé le dernier clou au troisième engagement. En plus de permettre à leur équipe de reprendre les devants en deuxième période, Kuznetsov et Eller se sont faits complices de deux autres buts. Wilson a aussi ajouté une aide à sa fiche.

Après avoir accordé deux buts en moins de quatre minutes au premier tiers, Braden Holtby s'est assuré de garder ses coéquipiers dans la rencontre en repoussant les 33 tirs suivants.

Brayden Point et Steven Stamkos ont tous les deux fait retentir la sirène en supériorité numérique, en plus d'obtenir une mention d'assistance.

Vasilevskiy, qui avait été rappelé au banc des siens après avoir accordé quatre buts lors du premier duel de la série, n'a pas été en mesure de contenir les puissants Capitals. Le gardien vedette du Lightning a cédé à six reprises devant 37 lancers.