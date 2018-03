Le retour de Nicolas Deslauriers à Buffalo

Pour la première fois depuis que les Sabres l'ont échangé au Canadien, Deslauriers remettra les pieds au KeyBank Arena ce soir, à l'occasion du duel Buffalo-Montréal.

Même si son aventure ici s'est terminée en queue de poisson, Deslauriers a refusé de verser dans l'amertume.

«Des fois, dans une carrière, ça marche à certains moments et ça ne marche pas à d'autres. Ça ne marchait pas pour moi ici avec la saison que j'ai eue l'an passé, a expliqué le Québécois, après avoir renoué avec les collègues de Buffalo. Je n'ai pas pu me prouver. Quand tu ne joues que 42 matchs dans une saison, ce n'est pas facile. Je me suis dit que j'étais chanceux d'avoir un contrat. Je suis arrivé au camp en forme. Des fois, c'est juste que ça ne marche pas.

«Je donne crédit à l'organisation. C'est ici que j'ai joué mon premier match. J'ai joué plus de 200 matchs ici. Avec les changements, je n'ai pas connu beaucoup [le directeur général] Jason Botterill, mais il m'a permis d'aller au ballottage, ça n'a pas marché. Et puis il m'a échangé. Depuis, c'est un autre style de vie. Je suis choyé qu'il m'ait échangé ici.»

Deslauriers compte 12 points en 50 matchs cette saison. Avec huit buts, il approche déjà de son total avec les Sabres (12), mais qu'il a établi en 211 matchs. Avec 218 mises en échec, il vient au 7e rang de la LNH, et ce, même s'il a commencé sa saison à la mi-novembre. Disons que le Canadien en a eu pour argent en retour du défenseur Zach Redmond!

«C'est un bon coup parce qu'il nous a donné ce qu'on n'avait pas: un joueur physique, qui a de l'énergie et qui a marqué de gros buts, a expliqué Claude Julien après l'entraînement. Depuis son rappel, on n'a jamais voulu le renvoyer à Laval.»

Atmosphère légère

«C'est le retour du gros numéro 20!»

C'est de cette façon que Jonathan Drouin a accueilli les journalistes dans le vestiaire, taquinant ainsi Deslauriers. Pendant l'entrevue de ce dernier, Alex Galchenyuk s'est improvisé journaliste, tenant un bout de bois entouré d'une grosse boule de ruban adhésif. Ce même Galchenyuk s'est amusé à vider une bouteille d'eau sur le pied de Charles Hudon pendant que ce dernier enregistrait une entrevue télévisée. C'est sans compter les bons vieux coups de serviette...

L'ambiance était à des années-lumière de la morosité observée hier à l'entraînement des Sabres. Pourtant, ces deux équipes sont dans la même position, jouant essentiellement pour l'honneur tout en tentant des expériences en vue de l'an prochain.

«C'est ce qu'on doit faire, a affirmé Julien. Le négatif, c'est qu'on n'est pas en séries. Ça tracasse tout le monde, mais il faut tourner la page et contrôler ce qu'on peut contrôler et ça, c'est notre effort. Je n'ai rien contre le fait que les gars soient excités de venir à l'aréna se préparer pour un match. On travaille quand même fort même si on n'a pas les résultats voulus.»

Un qui aura sans doute moins de plaisir, c'est Michael McCarron, qui sera laissé de côté. Son absence en dit long sur le scepticisme du Canadien à son égard, car à ce point-ci de la saison, un jeune dans sa situation devrait jouer bien avant des attaquants dont on connaît le potentiel, comme Logan Shaw ou Byron Froese...

Gifle à Beaulieu

Chez les Sabres, Nathan Beaulieu s'absentera, après avoir été atteint par un tir au dernier match. L'ancien choix de premier tour du Tricolore est blessé, mais l'entraîneur-chef des Sabres, Phil Housley, s'est assuré de préciser que même s'il était en pleine santé, «il n'aurait pas joué ce soir». En terme de message adressé à un joueur, c'était assez percutant...

Son absence permettra à un autre ancien du Canadien, Josh Gorges, de revenir dans la formation, après avoir été laissé de côté lors des quatre derniers matchs.

Ce pourrait être son dernier match contre le Tricolore. L'athlète de 33 ans, qui n'a disputé que 30 matchs cette saison, écoule la dernière année de son contrat et a reconnu hier que les portes des autres équipes pourraient se refermer l'été prochain.

Blessé lors des deux derniers matchs, le Letton Zemgus Girgensons reviendra quant à lui au jeu. Il remplacera Justin Bailey.

Linus Ullmark défendra le filet des hommes de Phil Housley. Il s'agira de son tout premier match contre le Tricolore.

- - -

LES FORMATIONS PROBABLES

Canadien

Byron-Drouin-Gallagher

Galchenyuk-De La Rose-Lehkonen

Scherbak-L. Shaw-Hudon

Deslauriers-Froese-Carr

Reilly-Petry

Alzner-Juulsen

Benn-Lernout

Niemi

Sabres

Wilson-O'Reilly-Reinhart

Girgensons-Eichel-Pominville

Pouliot-Rodrigues-Baptiste

Nolan-Larsson-Okposo

Ristolainen-Scandella

Guhle-Nelson

Gorges-Antipin

Ullmark