 Evgenii Dadonov: la bonne embauche dont on ne parle jamais 

Le 1er juillet dernier, pendant que les noms d'Alexander Radulov, Kevin Shattenkirk et Patrick Marleau enflammaient le marché des joueurs autonomes, les Panthers de la Floride ont plus discrètement embauché Evgenii Dadonov. En terme de rapport qualité-prix, ils ont probablement réalisé un des bons coups de l'été.

Les Panthers débarquent au Centre Bell ce soir et s'ils tentent une remontée dans la course aux séries, c'est notamment grâce à l'embauche de Dadonov.

Rappelons les faits: le Russe était à l'origine un choix au repêchage des Panthers (troisième tour en 2007). Mais après trois saisons infructueuses en Amérique du Nord, il a tourné les talons en 2012 pour rentrer à la maison, disputant les cinq saisons suivantes en KHL. Avec le puissant SKA de Saint-Petersbourg, il a explosé la saison dernière et a terminé au cinquième rang du circuit avec 66 points.

L'été dernier, il avait donc beau jeu, et a choisi de revenir avec l'équipe qui l'avait repêché. «J'ai une maison en Floride, j'y vais avec ma famille chaque été. C'était un peu un facteur, mais pas le principal facteur», explique l'homme de peu de mots, rencontré après l'entraînement des Panthers ce matin.

Dadonov aurait pu faire comme Alexander Radulov, qui avait parié l'été précédent sur un contrat d'un an avec le CH, contrat qui lui a permis de toucher le gros lot à Dallas l'été dernier. Il a plutôt accepté une entente de trois ans, bonne pour 12 millions de dollars. À le regarder aller, les Panthers semblent avoir réussi un bon coup.

En 61 matchs, il totalise 22 buts et 32 passes pour 54 points, ce qui lui vaut le 4e rang de son équipe. Il a toutefois explosé depuis le match des Étoiles, avec 25 points en 22 sorties.

«Il a connu un bon camp, un bon départ, puis il s'est blessé et a perdu un peu son synchronisme, a rappelé l'entraîneur-chef des Panthers, Bob Boughner. Il obtenait des chances, mais était malchanceux. On a changé les trios, [Jonathan] Huberdeau a descendu, [Nick] Bjugstad a monté. Bjugstad est gros et crée de l'espace pour les gars. Dadonov utilise sa vitesse, il a retrouvé son synchronisme et maintenant, il profite de ses chances.»

Sa présence contribue aussi à offrir aux Panthers deux premiers trios assez intéressants.

- - -

La formation des Panthers ce matin

Dadonov-Barkov-Bjugstad

Huberdeau-Trocheck-Malgin

Mamin-McCann-Vatrano

McGinn-MacKenzie-Sceviour

Yandle-Ekblad

Matheson-Pysyk

Petrovic-Weegar

Luongo

- - -

Évidemment, Dadonov a gagné en assurance pendant ses cinq ans en Russie. Mais à 5 pi 11 et 185, il n'est pas un colosse, et il revient dans un contexte où les joueurs de petit gabarit trouvent peut-être plus facilement leur compte.

«C'est dur de comparer. Je dirais que les joueurs sont plus rapides, c'est peut-être la plus grande différence par rapport à mon premier séjour ici», estime-t-il.

Huberdeau, lui, se souvient très bien du Dadonov 1.0, qu'il avait croisé à son premier camp chez les Panthers. «Je voyais que ce n'était pas un gros joueur, mais qu'il était rapide, explique le Québécois.

«Il a explosé dernièrement, mais il a eu à s'adapter à la LNH au début, moins d'espace. Il est explosif. Il va souvent avoir des échappées parce qu'il est rapide et c'est un joueur intelligent.»

Noah Juulsen, Jeff Petry et Karl Alzner, qui évoluent du côté droit de la défense du CH, auront intérêt à se méfier ce soir.

Bonne chance!

Les Panthers amorcent ce soir une séquence au cours de laquelle ils disputeront sept de leurs huit prochains matchs à l'étranger. Sur leur route, des équipes moribondes comme le Canadien, les Sénateurs (deux fois) et les Islanders, mais aussi des défis plus costauds comme les Maple Leafs, les Blue Jackets et les Bruins.

«C'est une bonne chose. On a été à la maison pendant un petit bout. C'est le temps d'aller sur la route, estime Boughner, pas du genre à chercher des excuses. On veut aller chercher cette mentalité d'équipe à l'étranger. Parfois, à la maison, tu deviens confortable, tu as les confrontations que tu veux et les gars tombent dans une routine. Donc ça va faire changement.»

Les Panthers sont actuellement à cinq points des Devils, qui détiennent la dernière place donnant accès aux séries. Mais les Floridiens ont trois matchs en main. Avec les Devils en congé ce soir, c'est l'occasion pour eux de commencer à profiter de cet avantage.