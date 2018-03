L'autocritique de Charles Hudon

Il a aussi révélé après la défaite contre les Maple Leafs samedi qu'il traînait depuis un certain temps une mystérieuse blessure. Tout de même, il sera à son poste ce soir face aux Panthers de la Floride. Hudon veut jouer.

«Je m'y attendais un petit peu [que ce soit si difficile], mais pas autant que ça. Mentalement et physiquement aussi, c'est difficile. Mais on a tellement de bonnes ressources ici, c'est facile de revenir droit. En ce moment, j'utilise les ressources. On va y aller match par match.»

Hudon a connu un ralentissement depuis quelques matchs. Sa chimie avec Nikita Scherbak et Logan Shaw n'a pas éclos tel qu'espéré. Ce matin à l'entraînement, il était jumelé à Nicolas Deslauriers et Byron Froese. Tout indique donc Michael McCarron sera laissé de côté ce soir.

«Je ne mérite pas d'être dans le top 6, a dit Hudon, encore une fois dur envers lui-même. Claude m'a dit que les quatre derniers matchs n'ont pas été mes meilleurs et j'approuve. Je dois me remettre à travailler, revenir sur ce que je dois faire durant les matchs. Je ne m'attarde pas sur mon trio, je dois seulement revenir à mes bonnes habitudes. Être avec Deslauriers, qui frappe et qui met beaucoup de pression, ça va me remettre en tête de le faire aussi.»

Même s'il n'est pas au sommet de sa forme, Hudon ne rate jamais d'entraînements. Autant que possible, il ne rate pas de matchs. Lui-même est incapable de dire s'il se pousse un peu trop. Au final, comme il l'explique, il veut plus que tout être sur la patinoire avec ses coéquipiers.

«Charles est capable d'analyser son hockey, a dit Claude Julien. On doit l'aider pour voir le meilleur Charles. De son côté, ses critiques sont réalistes mais il ne doit pas être abattu et ne pas se concentrer sur ce qu'il doit faire pour s'améliorer. Charles connaît une bonne saison, il a un creux de vague, nous on l'encourage et il est réaliste.»

La question se pose tout de même, Hudon est-il parfois trop dur envers lui-même?

«Je ne vais jamais m'asseoir sur mes lauriers, je ne dirai jamais que je suis trop bon. J'aime mieux voir le négatif parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je suis dur envers moi et je vais l'être toute ma vie. Je dois être conséquent avec moi-même.»