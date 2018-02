Le Canadien échange Jakub Jerabek aux Capitals

Le défenseur tchèque a été échangé aux Capitals de Washington mercredi en retour d'un choix de cinquième tour en 2019. La conclusion logique pour un joueur laissé de côté au cours des huit derniers matchs par son entraîneur.

Julien répétait sans cesse au sujet de Jerabek qu'il avait été retiré de la formation après quelques matchs plus difficiles. Il s'était donc retrouvé parmi les joueurs laissés de côté en rotation, avec David Schlemko, Jordie Benn et Joe Morrow.

À la différence que Jerabek, lui, n'est jamais revenu dans la formation, malgré certains matchs misérables de ses coéquipiers.

La dernière fois qu'il avait été question de Jerabek, en marge du match contre l'Avalanche la semaine dernière, Claude Julien en avait dit ceci: «Dans le cas de Joe Morrow, il a raté sept ou huit matchs, il est revenu et il joue bien. C'est une question de rotation, il doit être prêt quand on va le remettre dans la formation. Maintenant c'est d'attendre son tour et de faire ce que Morrow a fait.»

Le dossier de Jerabek est d'autant plus intéressant qu'il s'était amené à Montréal à titre de joueur autonome en mai dernier après une belle saison à Podolsk en KHL. Il avait terminé au cinquième rang des marqueurs parmi les défenseurs du circuit.

Il avait toutefois été retranché du Canadien à l'issue du camp d'entraînement et avait joué quelques semaines avec le Rocket de Laval pour se familiariser avec les patinoires nord-américaines. Il avait été rappelé par le grand club le 22 novembre, à un moment où sa fiche de +10 était la meilleure chez le Rocket.

En 25 matchs avec le Canadien, il a inscrit un but et trois aides et maintenu un différentiel de -1. S'il était parfois débordé dans sa zone, il n'était pas vilain en relance offensive. Il semble toutefois que le Canadien ait eu assez de 25 matchs pour statuer que Jerabek ne faisait pas partie de la solution à long terme... à moins qu'il revienne à Montréal le 1er juillet prochain.

Avec cette transaction, le Canadien se retrouve avec seulement six défenseurs, ce qui pourrait ouvrir la porte au premier rappel de Noah Juulsen.

