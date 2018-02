Canadien-Flyers: Danault de retour, Simmonds absent

Carey Price sera le gardien partant du Canadien. Le numéro 31 a semblé se blesser en fin d'exercice et pliait souvent son genou droit. Il est toutefois resté sur la patinoire, a fait ses étirements et ne semblait pas incommodé par après. Interrogé à ce sujet, Julien a dit ne pas être au courant d'une blessure à Price.

La recrue Alex Lyon défendra le filet des Flyers, qui ont aussi annoncé une absence de quatre à six semaines pour le gardien Michal Neuvirth. Le DG Ron Hextall a fait l'acquisition de Petr Mrazek, des Red Wings, tard hier soir. Mais le Tchèque a eu une courte nuit et est arrivé à Philadelphie à 9h30 ce matin. Il aura donc droit à un petit répit avant d'être envoyé dans l'action.

Les Flyers seront quant à eux privés de Wayne Simmonds. L'équipe a annoncé ce matin que l'attaquant est blessé au haut du corps et qu'il ratera de deux à trois semaines. Simmonds totalise 20 buts et 17 passes pour 37 points en 59 matchs.

Si on se fie aux trios observés ce matin, il pilotera une unité avec comme ailiers Alex Galchenyuk et Charles Hudon.

Plus de tirs, plus de buts

Après un début de saison difficile, les Flyers forment une des meilleures équipes de la LNH depuis le 1er janvier, avec une fiche de 14-5-2. La perte de Simmonds, qui s'ajoute à celle des gardiens Neuvirth et Brian Elliott, pourrait donc freiner l'équipe.

Cela dit, les Flyers jouissent d'une profondeur à l'attaque, si bien que, comme l'a souligné Claude Julien en point de presse, ils comptent sur 10 marqueurs de 10 buts ou plus. À la tête de ce groupe: Sean Couturier.

L'éclosion offensive de Couturier dépasse l'entendement. Avant le début de la saison, il totalisait 70 buts en 416 matchs. Le voici avec 29 en 59 cette saison, un sommet chez les Flyers.

Couturier a toujours été doué offensivement (il n'a pas été repêché au 8e rang en 2011 par hasard), mais il a toujours eu plus de passes que de buts.

«J'ai toujours eu la mentalité d'un passeur, mais cette année, en jouant avec Jakub Voracek et Claude Giroux, qui sont deux fabricants de jeux, il fallait bien que quelqu'un tire au but!, explique le jeune vétéran. Quand j'ai une chance de tirer, je tire. Je joue avec deux des meilleurs fabricants de jeux de la ligue. Ça aide aussi de jouer en avantage numérique. Dans la position où je joue, je ramasse beaucoup de retours dans l'enclave.»

Couturier n'a pas tort de souligner son nombre de tirs. Il en a 170, ce qui constitue déjà un sommet pour lui en une saison (il en avait pris 165 en 82 matchs en 2013-2014). «Avant, j'avais la chance de tirer, mais je regardais pour une passe et la chance de tirer n'était plus là. Maintenant, je tire sans hésitation, je me tiens plus autour du filet au lieu d'être en périphérie pour des passes.»

Mine de rien, s'il maintient le rythme, il pourrait atteindre la marque des 40 buts cette saison. «Je ne suis pas sûr qu'on pensait qu'il allait marquer 40 buts, mais cette saison, il trouve une façon de marquer de gros buts, que ce soit en prolongation ou en fin de période, explique Giroux. Il est toujours en bonne position, c'est pour ça qu'il a des chances de marquer. J'essaie juste de lui donner la rondelle quand il est autour du filet.»

Avec tout ça, Couturier s'est retrouvé en deuxième position pour le trophée Selke dans les votes de mi-saison des membres de la Professional Hockey Writers Association. Or, c'est ce même groupe de journalistes qui vote chaque année pour plusieurs trophées individuels décernés dans la LNH.

«Les gars en parlent un peu, répond Couturer, un peu mal à l'aise. J'essaie de ne pas trop y penser. Juste d'entendre mon nom avec les autres finalistes, [Patrice] Bergeron, [Anze] Kopitar, c'est déjà flatteur. De savoir que les gens pensent à moi avec ces noms-là, c'est déjà un exploit.»

Les statistiques appuient la candidature de Couturier. En plus de ses 29 buts et 59 points, il présente un différentiel de +23, il gagne 53,1% de ses mises au jeu et il est l'attaquant le plus utilisé de son équipe en désavantage numérique.

---

Les trios à l'entraînement ce matin

Canadien

Pacioretty-Drouin-Lehkonen

Byron-Plekanec-Gallagher

Galchenyuk-Danault-Hudon

Deslauriers-Froese-Carr

En trop: Logan Shaw, Jacob De La Rose, Andrew Shaw (blessé)

Alzner-Petry

Morrow-Benn

Mete-Schlemko

En trop: Jerabek

Flyers

Giroux-Couturier-Konecny

Voracek-Patrick-Weal

Raffl-Laughton-Lindblom

Lehtera-Filppula-Weise

Provorov-Gostisbehere

Hagg-MacDonald

Manning-Gudas