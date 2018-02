 La fougue de Brendan Gallagher, élément indispensable au Canadien 

Face aux Predators de Nashville et à P.K. Subban - même si Gallagher a tenté d'atténuer la présence de son ancien coéquipier au Centre Bell -, le combatif attaquant du Canadien de Montréal a étalé toute sa valeur et son importance.

Sans être l'attaquant le plus employé par Claude Julien, Gallagher s'est donné à fond pendant les 16 minutes 25 secondes passées sur la patinoire et s'est comporté comme un véritable chef de file.

À chaque occasion, le petit numéro 11 du Tricolore s'est dirigé vers Subban pour tenter de le perturber. Et la plupart du temps, il a réussi.

Dans une tentative de mettre en échec celui que les partisans du Canadien - la grande majorité du moins - continuent d'aimer 20 mois après son départ, Gallagher a donné durement contre la rampe dès la première minute de jeu de la deuxième période.

Après avoir passé environ six minutes d'action dans le vestiaire, le temps de recevoir quelques points de suture au-dessus de l'oeil droit, Gallagher est revenu sur la patinoire. Dès sa deuxième présence, il a atteint le plateau des 20 buts pour la deuxième fois de sa carrière. Qui a été sa victime sur le jeu ? Eh oui, ce fut Subban.

Gallagher a maintenu ce rythme tout le reste du match. Il a complété la rencontre avec quatre tirs sur Pekka Rinne, deux autres bloqués et deux qui ont raté l'objectif.

Il a distribué quatre des 35 mises en échec du Canadien, et se trouvait à proximité de Rinne quand Jonathan Drouin a provoqué l'égalité avec 74 secondes à écouler au temps réglementaire.

Gallagher ne battra aucun record d'équipe avec ses performances offensives cette saison. Peut-être seulement une marque personnelle, lui qui a réalisé un sommet en carrière de 24 buts en 2014-2015. Au rythme actuel, il pourrait aussi surpasser les 47 points amassés lors de cette même saison.

Toutefois, il a le don de faire vibrer les cordages à des moments cruciaux de matchs. Gallagher a marqué la moitié de ses buts lorsque le score était égal ou alors qu'il n'y avait qu'un but d'écart. Sept de ses buts ont été les premiers d'une rencontre et il a inscrit deux filets victorieux.

De toute façon, ses statistiques personnelles sont le dernier de ses soucis, comme il l'a clairement déclaré dans le vestiaire du Canadien samedi soir.

«Honnêtement, j'ai eu plus de plaisir à marquer dix buts l'an dernier que j'en ai cette année. Il s'agit d'une saison frustrante pour le groupe. La raison pour laquelle vous jouez au hockey, c'est pour gagner des matchs. (Mes 20 buts) n'ont pas beaucoup d'importance.»

Cette réaction de Gallagher est venue appuyer le commentaire de Claude Julien à son sujet après le match contre les Predators.

«Il est un joueur de caractère et chaque équipe a besoin d'un joueur comme lui. Chaque soir, il joue avec ardeur. Même s'il ne s'agit pas de l'une de ses meilleures soirées, vous savez qu'il donnera le meilleur effort possible. Tout le monde peut connaître une journée difficile, mais Brendan est constant. Il a du caractère, il donne de l'énergie à l'équipe. Et les joueurs qui travaillent fort comme lui méritent d'être récompensés.»