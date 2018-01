 Ignoré au ballottage, Jagr retourne en République tchèque 

Ce mouvement de personnel a eu lieu lundi, après que les Flames de Calgary eurent placé le nom de l'attaquant de 45 ans au ballottage, dans le but de mettre fin à son contrat de la Ligue nationale.

Jagr est originaire de Kladno, qui se situe à l'ouest de Prague, la capitale de la République tchèque.

Jagr a signé un contrat d'un an avec les Flames le 4 octobre. Il a obtenu un but et six aides avec eux, en 22 rencontres. Le vétéran n'a pas joué depuis le 31 décembre, résultat d'une blessure au bas du corps.

Jagr a remercié les Flames et la ville de Calgary de lui avoir donné l'occasion de joindre l'équipe et poursuivre sa carrière dans la LNH. Il a ajouté qu'il était très déçu que les choses n'aient pas tourné de la façon dont il aurait aimé.

Jagr totalise 1921 points dans la LNH, se classant deuxième de l'histoire à ce chapitre, derrière Wayne Gretzky (2857). Il a récolté 766 buts et 1555 mentions d'assistance en 1733 matchs.